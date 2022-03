Emma Watson cambiará el mundo del lujo con su proyecto más comprometido

Si repasamos los últimos proyectos de Emma Watson, encontramos tanto campañas para revistas de moda como largometrajes (Mujercitas es la última película donde podemos ver a la actriz) y mucho activismo, especialmente a través de sus perfiles sociales. Y, a la lista de profesiones de la británica, podemos añadir desde esta semana un nuevo cargo poco relacionado con la carrera cinematográfica en la que tantos triunfos ha cosechado. La actriz va a darle un giro de 180 grados a su trayectoria profesional aliándose con Kering, uno de los mayores conglomerados de la industria de la moda que posee firmas como Balenciaga, Saint Laurent o Bottega Veneta. El grupo francés ha ofrecido a la estrella la oportunidad de formar parte de su junta directiva ostentando un cargo muy especial al ser nombrada presidenta del Comité de Sostenibilidad. Por mucho que el nuevo reto al que se enfrentará se aleja de las cámaras y los rodajes, lo cierto es que se trata no solo de la ocasión perfecta para que se comprometa con la que es una de sus mayores preocupaciones -el cuidado del medio ambiente-, también la forma de poder reconducir una industria que precisaba un cambio en el modelo de producción y consumo desde hace años.

Desde siempre, la actriz se ha comprometido con varias causas entre las que se encuentran la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres o como consejera de la asociación Time's Up. Una de ellas ha sido también la del medio ambiente y la moda, por lo que no es de extrañar que en su nuevo cargo se vaya a encargar precisamente de trabajar en este ámbito. Ya que la industria de la moda rápida, o fast fashion, es uno de los sectores con mayor impacto negativo, el papel de Emma sería fundamental a la hora de dar con alternativas sostenibles que permitan que no estén reñidas las novedades de las firmas del conglomerado francés con el cuidado del planeta.

Su experiencia con la moda sostenible

Además, que comience a trabajar ligándose a Kering tendría un doble beneficio para la marca. Además de incorporar a una artista preocupada por los problemas actuales de la sociedad -y con ganas de ponerles solución-, también están dándole la bienvenida a una de las estrellas que siempre consiguen llamar la atención sobre la alfombra roja gracias a sus elecciones, por lo que han encontrado a alguien que entiende la importancia que tiene la ropa a la hora de expresar el estilo personal. Puede que el camino que Emma va a emprender desde este momento le resulte nuevo. Por suerte, la actriz tiene experiencia en lo que a aunar moda y planeta se refiere. El año pasado se convirtió en la embajadora de Good On You, una página que reunía firmas éticas y sostenibles dando a conocer marcas respetuosas con el medio ambiente. En aquel momento, la estrella lanzó un contundente mensaje que se puede leer en la web y que bien se podría aplicar a su situación actual estrenando cargo en Kering.

El objetivo: liderar el cambio

"Hay una gran historia que contar sobre las condiciones en que se hace nuestra ropa, los recursos que se han usado y el impacto que tiene en las comunidades. Pero yo solo soy una persona. En verdad todos podemos conducir a la moda hacia un horizonte más ético y sostenible. Eligiendo llevar ropa de firmas que usen métodos de producción creativos e innovadores o reciclando, haciendo intercambios o ahorrando", afirmaba la actriz hace un año. De la misma carta, podemos extraer el que sería su objetivo aceptando su nueva posición: "La moda es una fuerza creativa. Tiene el poder de persuadir, de influenciar y de transformar. Cuando la moda de verdad acepte la transparencia y sostenibilidad, otras esferas le seguirán. Estamos en un camino en dirección a un futuro sostenible".