Emma Watson se sincera sobre Tom Felton, su compañero en 'Harry Potter': 'Me enamoré de él'

Las expectativas de los fans de Harry Potter cada vez son mayores ante el estreno el próximo 1 de enero de Harry Potter: Regreso a Hogwarts, el capítulo especial de HBO que reunirá a los protagonistas de la saga. Más si cabe tras un tráiler de lo más emotivo en el que Emma Watson no puede contener la emoción al reencontrarse con Rupert Grint, el actor que dio vida a Ron Weasley, su gran amor de la pantalla. Sin embargo y más allá de la ficción, era otro miembro del elenco el que ocupaba un lugar especial en el corazón de la intérprete de Hermione Granger: Tom Felton, el archienemigo de la pandilla en las películas bajo el nombre de Draco Malfoy. Aunque no es ningún secreto que entre Emma Watson y Tom Felton existe una muy buena conexión, traducida frecuentemente en rumores de romance que ambos han negado, ahora la actriz ha explicado con todo detalle cómo su compañero se convirtió en su primer amor en la vida real.

Emma Watson tenía 10 años cuando se metió por primera vez en el papel de Hermione Granger y, a partir de entonces, pasó una década entera dando vida a la aprendiz de maga. Diez años en los que creció y vivió su primer amor, adolescente y platónico, con Tom Felton como protagonista: "Entré en la sala donde dábamos clases particulares durante el rodaje. Nos habían puesto como tarea dibujar nuestra imagen personal de Dios y Tom había dibujado una niña sobre un monopatín y con una gorra puesta para atrás. No sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él", ha explicado Emma Watson en un adelanto del especial publicado por ET Canadá.

La actriz ha dado más detalles sobre cómo era su día a día en el set de Harry Potter junto a su enamorado y ha admitido que, cada día, lo primero que hacía al llegar era comprobar si Tom Felton estaba convocado para rodar ese día. En caso de que fuera así, "ya era un día emocionante", ha confesado la intérprete.

Emma Watson no solo ha dejado claro que nunca pasó nada entre ellos, sino que también ha explicado que Tom Felton, tres años mayor que ella, "siempre la vio como una hermana pequeña". Declaraciones que el intérprete de Draco Malfoy corrobora: "Me volví muy protector con ella. Sí, siempre he sentido debilidad por ella y sigue siendo así. Siempre ha habido algo que es como... No sé, una especie de conexión", ha admitido tras explicar que comenzó a comportarse así con la actriz a raíz de escuchar rumores en maquillaje que aseguraban que Emma Watson estaba enamorada de él.

Un amor platónico que pertenece al pasado y que se ha transformado en una bonita amistad que ha perdurado en el tiempo, tal y como muestran habitualmente en sus perfiles, con viajes juntos o compartiendo ratos tocando la guitarra. De hecho, tal y como los dos han explicado en anteriores ocasiones, cuando recuerdan que Emma Watson tuvo sentimientos románticos hacia Tom Felton, ambos se ríen juntos.

