Sí, Emma Watson también fue a los Oscar y lo hizo con dos vestidos espectaculares

La resaca de los Premios Oscar continúa dos días después de su celebración. Y es que esta 95 edición no solo nos ha dejado momentos de lo más emocionantes sobre su escenario, sino también en la alfombra roja. Fichados los looks de las invitadas durante la gala y en la posterior after party, todavía seguimos descubriendo detalles que pasaron desapercibidos en esta noche tan especial. Y es que hubo actrices que aunque no vimos posar ante las cámaras, sí acudieron a la velada. Y es precisamente lo que hizo Emma Watson, con una discreta aparición que solo hemos conocido gracias las redes sociales, donde ha desvelado que sí asistió y que además lo hizo con dos estilismos impresionantes.

Nueve años llevaba la británica sin pisar los Oscars y cinco han pasado desde que acudió a la tradicional after party en 2018. Pero lejos de protagonizar un regreso por todo lo alto, Emma ha preferido mantener prácticamente en secreto su aparición. Donde sí pudimos verla primero fue en la tradicional fiesta que Elton John organiza junto a su marido, una cita benéfica donde sus invitados VIP cenan mientras ven la gala y además recaudan fondos para la fundación contra el sida que dirige el cantante. La protagonista de Harry Potter escogió un vestido largo semitransparente en color negro con escote Bardot, que completó con un original clutch en forma de gato cubierto con pedrería plateada.

Pero no fue el único estilismo que se guardaba bajo la manga, pues cambió después de look no solo en una, ¡sino en dos ocasiones! Según ha dejado intuir por las imágenes que ha compartido con sus seguidores, después se dirigió en coche a su próximo destino. Y a juzgar por sus palabras: "¡Felicidades a todos los ganadores!", es muy probable que se dirigiese a la posterior fiesta que reúne a los nominados de los Oscars y otras cuantas celebrities. También lo indicaba su peluquero, el colorista Daniel Moon, quien compartía esta misma imagen de la actriz bajo el hashtag #Oscars2023.

Emma escogía un vestido largo de Fendi Alta Costura, perteneciente a su colección de Primavera 2023, también con transparencias. Un diseño de encaje con escote palabra de honor y larguísimas mangas hasta el suelo, que combinó con unos pendientes largos y una gargantilla de diamantes de 18 quilates, de la firma Pasquale Bruni. Como complemento, la actriz de Mujercitas reutilizó el mismo bolso con forma de gato que llevó en su anterior look.

Para su tercer cambio, se decantó por una opción algo más sobria repitiendo de nuevo el color negro con un diseño recto de silueta columna firmado por Christopher Esber. Un modelo con un original escote asimétrico, que acompañó con las mismas joyas y con unos zapatos de tacón. ¿Se cambiaría dos veces en la misma fiesta? ¿Acudiría después a otro evento? Emma no ha dado detalles, pero de lo que no hay duda es que, fuese a donde fuese, seguro que se coronó como una las invitadas más elegantes