Los trucos de estilista para saber si te favorecería el corte 'pixie' de Emma Watson

No todo el mundo es tan arriesgado como la actriz británica de origen francés para ir al centro de belleza y despedirse de su larga melena a golpe de tijera. Hace tan solo un mes vimos a Emma Watson llegar a un evento en la ciudad de Nueva York luciendo con un pequeño moño estilo bailarina y, ahora, para celebrar su nuevo proyecto de belleza afianzando su relación con la casa Prada, aparece con un llamativo cambio de look que solo alguien como ella podría defender con tanto estilo. Una propuesta de lo más interesante pero que realmente... ¡estrenó a finales de verano!

- Emma Watson y el look que ha roto todas las etiquetas en el desfile de Schiaparelli

Enfundada en un minivestido camisero con una fina capa de tul negra con bordados hechos a mano, una imponente americana gris clásica de sastrería, calcetines a tono, plataformas de tacón efecto charol y un bolsito plagado de cuentas brillantes y metalizadas -sí, es el modelo que adoran las expertas en moda-. Así ha llegado, la que alcanzó su fama protagonizando al personaje de Hermione Granger en la saga de películas de Harry Potter, para celebrar en club nocturno londinense HERE una fiesta exclusiva del lanzamiento de su nuevo perfume recargable Prada Paradoxe.

Lo que realmente nos ha llamado la atención ha sido su ya conocido corte pixie, un estilo que vuelve a lucir pero en esta ocasión con una versión más fresca y original, y según afirman desde el centro madrileño Maison Eduardo Sánchez, ¡es un garçon realizado a navaja! Es decir, "cuando es más corto en la espalda y en las sienes y ligeramente más largo en la parte superior", nos explican desde The Red Beauty Club, "el secreto que aporta el toque femenino es el flequillo".

- Emma Watson recupera la melena 'pixie' con la que impactó hace más de una década

No solo ha protagonizado la campaña que salió a la luz hace un mes, ¡también la ha dirigido! De ahí a que este trabajo sea tan especial en la trayectoria profesional de Emma. Y en cuanto a su cabello cortísimo encontramos que esconde un recuerdo nostálgico, la primera vez que sorprendió con esta melena tan atrevida fue hace más de una década, en la alfombra roja de la última entrega de la obra de J. K. Rowling, allá por 2010. Ahora la recupera uniéndose así a una de las tendencias capilares estrella de la temporada, este otoño e invierno veremos diferentes variaciones, ¡pero todos para melena corta como la suya!

¿Cómo saber si el corte 'pixie' me favorece?

Aunque a priori no lo parezca, este peinado geométrico tan aclamado ahora entre reconocidas artistas como Watson, es un corte de lo más elegante y con una personalidad inquebrantable. Si estás pensando en un cambio de look notable y con el que romper la monotonía, antes de pasar por tu centro de belleza de confianza tienes que conocer bien la forma de tu rostro, porque no a todo el mundo le queda igual de bien. Por eso hemos hablado con los expertos en el sector, y en este caso según comenta Mateo Marín Hernández, encargado de cortes en Carche Beauty Palace, "favorece a los rostros alargados e incluso un poco a los ovalados pero sin que el pómulo se marque demasiado, y con facciones delicadas. También es esencial el detalle de tener muy poco frontal".

Así se peina (bien) el 'pixie'

A diferencia de lo que podamos pensar, aunque sea un peinado rápido de arreglar frente al espejo y sin necesidad de utilizar un cepillo, sí que es importante peinarlo siempre, "aunque los dedos humedecidos en agua", afirma el profesional. Por un lado las patillas largas como las que lleva Emma deben estar peinadas hacia abajo y por el otro, el flequillo recto dejándole más movimiento y libertad. Pero no todo queda aquí, otro aspecto que no podemos dejar pasar desapercibido es la textura del cabello, "no importa si es fino o grueso, pero sí debe ser muy moldeable y con mucha cantidad para conseguir un buen efecto" nos comentan. Desde The Red Beauty Club también lo aconsejan para las que tienen el pelo rizado ya que es una buena forma de mantener el rizo más controlado, y apuntan que entre mes y mes se debería pasar por el salón para retocarlo y mantenerlo perfecto.Y como afirman Eduardo Sánchez, director creativo de Maison Eduardo Sánchez, es un estilo que siempre estará de moda pero debe ir acompañado de un estilismo y maquillaje acorde.