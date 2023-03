El traje de Mango con el que Amber Valletta ha sido una de las mejor vestidas en la fiesta de los Oscar

¿Nos creerías si te dijéramos que un look completo de celebrity y de alfombra roja puede ser tuyo? Aunque resulte imposible, de entre todos los magníficos vestidos de grandes diseñadores con los que las actrices y modelos han acudido, tanto a la gala de los Oscar como a la fiesta posterior, ha habido un estilismo made in Spain. Y sí, es el look que vas a querer lucir en tu próximo evento y en el que te inspirarás para las bodas que están por venir. Te hablamos del traje y el top en color blanco que ha lucido la modelo de los 90, Amber Valletta, con el que ha conseguido acaparar todos los flashes y demostrar que no hace falta hacer grandes inversiones para ir a la última y hacerlo así de bien.

La top ha posado sonriente en la alfombra roja de la fiesta posterior a la gala de los premios Oscar organizada por Vanity Fair, y allí, ha querido apostar por un look completamente en blanco roto y escoger para los complementos, el tono opuesto de la gama cromática. Así, Amber Valletta ha escogido un pantalón con cintura alta y pernera recta (200 euros) de Capsule, la nueva y exclusiva colección de Mango, a la que también pertenece la americana con detalles satinados y bosillos frontales (250 euros) y el top estilo bandeau de plumas delanteras (200 euros).

Si quieres hacerte con este look, que sepas que esta colección tan especial todavía no está disponible ya que se pondrá a la venta el 20 de marzo, y solo a través de su página web. Para completar este estilismo tan bonito, sencillo y sofisticado a la vez, Amber Valletta ha optado por un clutch negro y unos pendientes plateados con una piedra verde, y se ha recogido el pelo en un moño tirante con la raya en medio.