Una prenda, dos lookazos: cómo reutilizar los básicos de verano de día y de noche

¿Eres de las que se lleva una maleta enorme de vacaciones y terminas usando solo la mitad de la ropa? No te preocupes porque nosotras te enseñamos cómo evitar esto. La clave no está en la cantidad, sino en la versatilidad, por ejemplo, que con unos mismos pantalones, puedas crear looks completamente distintos para diferentes ocasiones, ya sea para un plan de playa o una salida nocturna. Aprovecha tus básicos de verano y descubre en este artículo cómo combinar distintas prendas de forma original para que tu maleta sea la envidia de todas. ¡Menos es más cuando sabes estas claves!

1 18 © aina.simon Falda de encaje Ligera, fresca y elegante, la falda de encaje es un "sí" en toda regla para el verano, perfecta tanto para noches eternas como para paseos por la playa. Esta prenda versátil se adapta a diferentes estilos y ocasiones, permitiendo crear tanto looks casuales como otros sofisticados. Durante el día, combínala con camisas y camisetas oversized o fluidas. Por la noche transforma tu estilo con tops y accesorios llamativos para un look más elegante, incluso un total look. La falda de encaje puede elevar tu estilo con facilidad, convirtiéndose en un básico en tu maleta este verano.

2 18 © Bershka En Bershka puedes encontrar esta falda de encaje blanca (25,99 euros), con el top asimétrico a conjunto para un total look (17,99 euros). Si prefieres algo más casual, te aconsejamos esta camisa de manga corta verde cropped con la que también quedará genial (15,99 euros).

3 18 © lunaisabellaa 'Shorts' No importa si tu estilo es más urbano y prefieres ropa ancha, o si eres más clásica y te encantan las blusas, un short es un imprescindible en tu armario en verano. Ideales para cualquier destino, los shorts o bermudas existen en mil colores, pero te recomendamos como básicos unos denim o blancos. Combínalos con cualquier prenda que te guste y úsalos para cualquier ocasión, ya sea causal o sofisticada. La clave está en la parte superior: elige un tank top para un look relajado o una blusa elegante para elevar tu estilo y crear contraste entre estas dos piezas.

4 18 © Mango Estos shorts blancos y con fit oversized los puedes encontrar en Mango (29,99 euros). Combínalos con esta blusa floral con cierre de lazos y volantes para un look femenino y elegante (9,99 euros). Para planes más casuales, opta por este top de canalé gris de tirantes (8,99 euros).

5 18 © linda.sza Falda 'midi' Las faldas midi nos encantan por su comodidad y estilo atemporal. En verano, son perfectas, porque nos mantienen frescas sin dar mucho calor, ofreciendo infinitas posibilidades de looks creativos. Las faldas midi estampadas, añaden un toque divertido y original al estilismo, y pueden combinarse de distintas maneras. Para un look casual, prueba con una camiseta gráfica anudada en la cintura, ideal para un brunch o un paseo. Por la noche transfórmala con un body ajustado, un cinturón llamativo o unos tacones sofisticados.

6 18 © The Kooples, Intimissimi & Scuffers No puedes dejar escapar esta falda midi de The Kooples con estampado floral y volantes en el bajo (64,50 euros). Por la noche combínala con este bodie de Intimissimi marrón de tirantes (29,90 euros), y por el día, con esta camiseta de Scuffers con un original dibujo de una bola de billar (39 euros).

7 18 © carlotaweberm Pantalón de lino El pantalón de lino es la prenda estrella del verano, y sin duda, la más versátil. Perfectos tanto cenas elegantes como para días de playa o paseos en barco, este básico se adapta a cualquier ocasión. Opta por colores llamativos para un toque divertido, pero el blanco es tu aliado perfecto para crear una gran variedad de looks para tus vacaciones. Para un estilo desenfadado, combina tu pantalón con un top estampado corto y unas zapatillas. Si prefieres algo más sofisticado, elige un top strapless largo de un color neutro y unas alpargatas.

8 18 © Massimo Dutti En Massimo Dutti tienes varias opciones para combinar un pantalón de lino blanco como este con pinzas (19,95 euros): con este top strapless gris oscuro (79,95 euros), o con este top de manga corta de animal print en tonos grises (29,95 euros), ambos de lino también.

9 18 © alenavbas Chaleco Con un chaleco, estilo y comodidad están garantizados en cada momento del verano. Desde los más sofisticados tipo sastre, hasta los más casuales de crochet, todos son perfectos para crear looks esta temporada. Te recomendamos que escojas uno diferente pero en color neutro para poder combinarlo con cualquier otro color. Por ejemplo, un chaleco beige quedará genial con unos pantalones de traje del mismo tono, pero también con unos vaqueros anchos o unos pantalones de lino blancos. ¡No hay límites!

10 18 © Parfois & Mango Nos encanta este original chaleco bordado con lazos frontales en color crema de Parfois (29,99 euros). Completa el look con unos vaqueros básicos como estos wide leg (35,99 euros), o con unos más arreglados como estos de Mango de pinzas en el mismo tono (22,99 euros).

11 18 © saraaperr Vestido liso Un vestido liso es esencial para el verano debido a su simplicidad, lo que lo convierte en una prenda que puedes transformar fácilmente para cualquier ocasión. Todo dependerá de las prendas, accesorios y calzado que le añadas, es como un lienzo en blanco. Su diseño sencillo nos permite jugar y experimentar con diferentes estilos. Por ejemplo, por el día combínalo con unas zapatillas de color, como las Gazelle, y añádele una gorra o unas gafas de sol. En cambio, por la noche opta por alpargatas y un collar llamativo.

12 18 © Zara & Adidas Serás la más guapa con este vestido blanco de Zara de tirantes, con lazo cruzado en el pecho (29,95 euros). ¿Qué escoges? Unas cuñas destalonadas negras con efecto satinado (12,99 euros), o unas Adidas Gazelle en color higo (119,95 euros).

13 18 © brunabear Camiseta 'oversized' Las camisetas oversized nos dan mucho juego, y sobre todo en esta época de calor, donde nos gusta ir sueltas y cómodas. Hay mil colores, formatos, estampados y gráficos, así que no dudes más en llevarte una o varias de vacaciones. Como más nos gustan es con faldas de tablas, aportando un estilo colegial, pero desenfadado y rebelde. Si prefieres combinarla con pantalones opta por unos capri, una tendencia muy popular esta temporada. ¡Serás la más cool!

14 18 © Two Jeys & H&M Sé la más original con esta camiseta rosa fucsia de Two Jeys, con efecto lavado (45 euros), y combínala o con una minifalda de tablas como esta denim de H&M o con un pantalón capri cargo blanco (8,99 euros).

15 18 © lara_bsmmn 'Boxers' Este verano, los pantalones cortes tipo boxers están en todas partes, y seguirán marcando tendencias en colores vibrantes, estampados llamativos y materiales variados. Más allá de su comodidad, son la base perfecta para crear looks estilosos, o, por otro lado, otros más casuales. Eso sí, siempre con la comodidad por bandera; tanto que podríamos llamarlo incluso "el chándal del verano". Nos encanta combinarlos con blusas estilo Ganni, con lazos y mangas abullonadas, creando looks románticos, pero también nos fascina como quedan con una camiseta básica de tirantes y unas botas, creando un look sencillo pero sorprendentemente único.

16 18 © Stradivarius & Tezenis Necesitas unos boxers ya, así que échale un ojo a esta de Tezenis, de cuadros rojos y blancos, monísimos para el verano (9,99 euros). Combínalos con una blusa tipo Ganni como esta de Stradivarius (17,99 euros), o si prefieres, esta camiseta básica con escote en pico de tirantes (9,99 euros).

17 18 © miriammelen Bailarinas de rejilla Si buscas el zapato perfecto para tus vacaciones, las bailarinas de rejilla son tu mejor opción. Cómodas, no ocupan mucho, son frescas y además son una tendencia. Solo las más originales se atreverán a llevarlas ¿Eres una de ellas? Puedes combinarlas por el día con unos shorts para ir a la playa, con una falda midi, con unos pantalones de lino... con cualquier prenda. Por la noche, harán el dúo perfecto con un vestido largo, elegante y sensual para tus cenas, fiestas y eventos donde quieras lucirte al máximo.