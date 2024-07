Sabemos el truco que mejor funciona para evitar que un vestido de invitada satinado se pegue al cuerpo

Hay piezas que permanecen perennes en nuestro armario, y es que, a pesar de las microtendencias que vemos triunfar en el street style, toda experta en materia sabe que un buen fondo de armario es la clave para vestir bien cualquier día del año. Desde camisas blancas, hasta pantalones vaqueros y un traje de chaqueta que te siente de fábula... sin olvidar la importancia de tener algún vestido satinado. Una pieza que depende del color, corte y silueta, encaja muy bien para diversos planes, desde una look de invitada en una boda en verano hasta para dar un paseo cerca del mar.

© Getty Images

Este tipo de diseño que popularizaron las top models en los años noventa como Kate Moss, es quizás la opción más sencilla con la que puedes asegurarte de ir guapa y acertar con el "menos es más". El secreto que comparten las que mejor visten es que no necesitas nada más para deslumbrar, tan solo unos pendientes largos y un par de zapatos ideales. Pero sabemos que a pesar de su amplia funcionalidad, a veces los rechazas por una razón muy importante: se pega demasiado al cuerpo arruinando la imagen romántica y delicada.

© Getty Images

Cada vez descubrimos más trucos con los que podemos sacar más partido a nuestra ropa y complementos, pero este hallazgo que hemos encontrado en las redes sociales, ¡no lo esperábamos! Hemos hablado sobre cómo ahorramos las redactoras de ¡HOLA! en conjuntos de invitadas, el genial gesto para sofisticar unas chanclas de piscina y sobre el maquillaje veraniego que ha viralizado Zara. Ahora es el turno de los mencionados vestidos con acabado brillante, ¿cómo podemos lucirlos sin caer en este error tan común? Sigue leyendo para descubrirlo.

© Getty Images

El truco que se ha hecho viral

Para eliminar la electricidad estática que se acumula en la ropa, tan solo necesitamos una herramienta que seguro que tienes guardada en el cajón del baño y que no sabías que tenía otro uso práctico: ¡un bote laca! Gracias a la estilista gallega Erea Louro, hemos aprendido a combatir este dilema FASHION desde casa y en tan solo una pulverización (o varias) logramos el resultado deseado. Como ella misma explica en el tutorial de la plataforma de TikTok que acumula miles y miles de visualizaciones, lo único que hay que hacer es impregnar de laca el interior del vestido (o falda, en su defecto) con mucho cuidado, o directamente sobre la piel, siempre y cuando no tengas problemas dermatológicos, ¡y lista! Ahora no tendrás que preocuparte si se marca la tripa hinchada o cualquier zona con la que no te sientes segura.