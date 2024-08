Los trucos de las redactoras de FASHION para ahorrar en looks de invitadas (y ser las más estilosas)

6 9

© Look de Barey

El secreto para disimular el sujetador, María Palma

Soy de las que rechaza a la primera de cambio cualquier prenda con la que no pueda llevar sujetador, y después de comprarla la abandona en el vestidor. Son muchas las veces en las que me he arrepentido de dejar ese vestido a un lado y optar por otros básicos que no me gustan demasiado, ¡hasta ahora! Después de aciertos y errores por fin he encontrado no una, sino varias soluciones que me han facilitado llevar esta prenda lencera sin que me condicione a la hora de elegir look y escote. Seguramente sabrás que hay sujetadores que puedes anudar bajo la tripa y dejar así la espalda totalmente al aire, pero si no te funciona, te aconsejo que optes por probar las tiras adhesivas para conseguir mayor sujeción y seguridad, ¡me han salvado en más de una ocasión! Así que ahora podré reutilizar aquellos diseños que compré tiempo atrás y darle una nueva vida.