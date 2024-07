Sol, mar y estilo: estos son los looks más repetidos por las 'influencers' en la playa

1 9

© aina.simon

'Microshorts' + camisa

Si aún no te has atrevido con la tendencia de los microshorts, aprovecha y póntelos para ir a la playa a conjunto con un bikini y una camisa abierta por encima. Te recomendamos que los pantalones, preferiblemente de crochet u otro material fresco, y el bikini, sean de colores parecidos para que parezcan un total look. La camisa abierta, además de cómoda, te protegerá del sol y servirá para ir más acorde si luego vas a comer o a tomarte algo por ahí. ¿El toque final? Un bucket hat para sumar estilo.