Carlota Casiraghi llevó antes las tendencias que triunfan este verano

Es una de las royals más copiadas del panorama actual y no es de extrañar. Carlota Casiraghi, sin siquiera pretenderlo, se ha convertido en una fuente de inspiración infalible para todas aquellas que, como ella, quieren lograr irradiar pura elegancia y naturalidad por doquier. De un estilo realmente exquisito, la nieta de Grace Kelly e hija de Carolina de Mónaco, no deja de convencer, cada nueva temporada, gracias a sus cuidadas elecciones de indumentaria. Nadie acoge las tendencias veraniegas igual que ella, por lo que no deberíamos perder la oportunidad de analizar de qué piezas de ropa y complementos ya ha abanderado el uso en sus apariciones públicas más recientes, elementos que nosotras, por tanto, comenzaremos a fichar desde ya.

1 12 © GTRES ‘Double denim’ El tejido vaquero está más de moda que nunca y esta mujer de la casa Grimaldi lo tiene claro. En el marco del Gran Premio de Fórmula 1, la monegasca sucumbió ante el Canadian Tuxedo, movimiento que pasa por unir dos piezas denim para formar una misma construcción. En dicha ocasión, llevó un total look bajo la firma de Chanel, constituido por una chaqueta cropped en azul desgastado, unos pantalones de corte recto y unos Mary Janes de efecto acolchado.

2 12 © Pepe Jeans De efecto desgastado Quienes busquen emular el look anterior, estarán de suerte si bucean entre los lanzamientos de Pepe Jeans. Una camisa denim fit regular de cuello clásico, manga corta y ancha, cierre mediante botonadura automática y bajo cropped con pliegues decorativos ( 89,90 euros 45 euros) y unos jeans de tiro alto y pernera tapered de inspiración vintage ( 99 euros a 49,50 euros).

3 12 © Getty Images Vestidos blancos Si estás pensando en hacer una sola inversión en lo que a piezas de ropa se refiere este verano, te animamos a adquirir alguno de los vestidos blancos en boga. ¿Quién no ha contado antes con dicha prenda entre sus favoritos para los meses más cálidos del año? Directores creativos y la también productora de cine lo confirman: si existe un básico capaz solucionar todos nuestros rompecabezas de temporada, de nuevo, este es. Carlota Casiraghi deslumbró en la alfombra roja de Cannes 2024 para el estreno de Marcello Mio con la confección en cuestión. ¿Su modelo? Un diseño de falda acampanada con botonadura joya, abertura frontal y detalles plisados de Chanel, maison francesa que también firmó el espectacular bolso.

4 12 © POUPETTE ST BARTH Tejidos ligeros Desde Poupette St Barth nos llega este vestido de carácter holgado, definido por unos tirantes finos que se anudan, un corsé fruncido y una sofisticada falda en forma de 'A' ( 330 euros 231 euros).

5 12 © GTRES Inspiración lencera En el Baile de la Rosa, con la hija mayor de Carolina de Mónaco, viajamos al pasado hasta Studio 54. Acaparó los flashes con un slip dress, igualmente, de sello francés. Una obra satinada en gris perla con tirantes, estampado de lentejuelas y abertura frontal perteneciente a la colección de Alta Costura de Primavera/verano 2022 de la casa.

6 12 © Mango Lentejuelas y encaje En Mango caemos rendidas ante este vestido de inspiración lencera. Un diseño a partir del que se han querido unir dos de las tendencias del momento: las lentejuelas y el encaje. Una apuesta segura y sumamente favorecedora para los ambientes más especiales. Se trata de una propuesta midi, de corte recto, con escote en pico y tirantes finos (220 euros).

7 12 © Chanel El poder del punto Hace apenas unos días posó enfundada en un vestido de punto, tejido inequívoco que nos acompaña en nuestras aventuras independientemente de la estación del año en la que nos hallemos. Casiraghi se hizo con un diseño de manga larga y largo midi que nos recuerda a las icónicas prendas de tweed que popularizó Gabrielle Chanel, recurso que no deberíamos perder de vista si nuestro destino de vacaciones está marcado por las bajas temperaturas o los cambios bruscos de las mismas.

8 12 © Meshki Lujo silencioso Meshki tiene, entre sus bestsellers, este maxivestido sin mangas. El modelo Sawyer encuentra el equilibrio perfecto entre estilo y confort. Un diseño de escote redondo de silueta atemporal y toque contemporáneo con botonadura dorada encargada de añadir grandes dosis de elegancia a la apuesta, bolsillos falsos delanteros y falda recta. Una obra en tejido de punto que usaremos tanto para conformar un look casual de día como uno formal de noche (99 euros).

9 12 © Getty Images Alianza de básicos Este es otro de los looks que demuestran la versatilidad que tienen las mujeres de la Casa Real de Mónaco y también fue defendido durante el Gran Premio de F1, celebrado en Mónaco. La royal eligió para la ocasión una camiseta blanca de cuello a la caja, mangas cortas y detalles trenzados con el logo de Chanel a contraste, una minifalda negra, unas sandalias de tacón sensato y un bolso de cadena con efecto acolchado en vinilo.

10 12 © Massimo Dutti El combo más favorecedor Massimo Dutti, Zara y Chanel se unen para poner a nuestro alcance sus productos estrella (con los que poder copiar el estilismo abanderado por la experta). La primera firma, por su parte, nos muestra una camiseta de manga corta ranglán de corte holgado y cuello redondo (25,95 euros). La segunda, una minifalda semitransparente de tiro medio y cintura elástica con detalles de aberturas y alamares combinados a tono (22,95 euros). Y la tercera, las sandalias en piel que jamás pasan de moda (1.250 euros).

11 12 © GTRES Mary Janes, el calzado más atemporal Con motivo del show llevado a cabo para la presentación de la colección Crucero 2024/25 de Chanel, Carlota Casiraghi vistió acorde a la estética definitoria de la maison con un traje negro de blazer y pantalón, una camiseta blanca de corte básico y unos Mary Janes, indudables protagonistas de la ecuación. El calzado que es capaz de elevar cualquier construcción sea verano o invierno. Un modelo de zapato atemporal que la monegasca ha declarado que puede ser combinado con cualquier pieza del vestidor.