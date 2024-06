De una cena romántica a tu fiesta con amigas: los looks fáciles con los que triunfar en las noches de verano

2 9

© Massimo Dutti & Bimba y Lola

'Little black dress' + bolso

No puede faltar en tus noches veraniegas un vestido negro corto básico o también llamado little black dress, perfecto para salvarte de apuros o ponértelo cuando no sepas que vas a hacer, ya que es apto para cualquier ocasión. Todos los grandes diseñadores han creado una versión de este tipo de vestido adaptado a su estilo, nosotras te recomendamos que elijas uno de tirantes de escote recto y no muy ajustado para no pasar calor como este de Massimo Dutti (69,95 euros). Combínalo con un bolso rojo para darle un toque de color y potencia al look, como este de Bimba y Lola con cristales de Swarovski (350 euros).