Hiba Abouk y el minivestido asimétrico efecto 'piernas infinitas' que copiaremos este fin de semana

Aunque el fin de semana está a la vuelta de la esquina con la promesa de infinitos planes, en realidad la capital madrileña no descansa tampoco entre diario, acogiendo diferentes eventos que reúnen a diversas celebrities nacionales. Citas que suponen la ocasión perfecta para encontrar inspiración en cuanto a conjuntos de fiesta, como la que anoche tenía lugar en el exclusivo Hotel Fénix de Madrid, donde Hiba Abouk se preparaba para vivir una velada especial. Y aunque no ha compartido demasiados detalles, sí que nos ha dejado con su elección de invitada, corroborando de nuevo que pocos colores más acertados hay como el negro para crear looks exitosos.

La actriz ha hecho del tono más oscuro de la paleta uno de sus favoritos, confirmando aquello que solía decir Coco Chanel: "El negro lo tiene todo, su belleza es absoluta". Aunque en esta ocasión no es la maison parisina quien fima el vestidazo que Hiba Abouk estrenaba el jueves, sino Balmain, la firma francesa fundada en 1945 con Olivier Rousteing al frente de su dirección creativa. A la pieza que escogía la intérprete no le faltaba detalle: se trataba de un diseño corto de falda asimétrica y drapeada que contaba con un detalle de tela cruzada coronado por una original flor.

Como suele ser habitual en las líneas que el diseñador utiliza a menudo en las colecciones de la marca, el vestido de la protagonista de El príncipe también contaba con el característico patrón encorsetado en el cuerpo, que culminaba con un escote recto en forma de corazón y manga corta. Un modelo mini al que Hiba agregaba el calzado atemporal que le sirve durante todo el año para completar looks de fiesta.

Y es que la actriz siempre mantiene en su armario unas sandalias de tacón y tiras en color negro y rojo, con las que logra alargar visualmente las piernas al conjuntarlas con este tipo de vestidos. Un recurso estilístico que utiliza a menudo con maestría, creando conjuntos fáciles de copiar y con los que resulta muy sencillo acertar en cada ocasión.