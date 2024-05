Elsa Pataky impacta en Nueva York con un arriesgado traje metalizado ¿sin pantalones?

Todas las miradas de los amantes de la moda están puestas hoy en Nueva York, puesto que esta noche la ciudad acogerá la cita más importante para el sector: la MET Gala, por cuya alfombra roja desfilan los estilismos más impactantes del año, los cuales siguen siempre una temática concreta -este año bautizada como El jardín del tiempo-. Aunque se espera que en este icónico evento benéfico veamos numerosos diseños con referencias etéreas y botánicas, Chris Hemsworth y Elsa Pataky han dejado este dress code a un lado para asistir a la cena previa con dos estilismos que no han dejado indiferente a nadie.

El actor ejercerá esta noche como anfitrión del evento junto a Jennifer Lopez, Zendaya, Bad Bunny y, por supuesto, Anna Wintour, por lo que no podía faltar en este tradicional evento que sieve para calentar motores. Lo ha hecho junto a Elsa, y lo cierto es que no sabemos cuál de los dos looks llama más la atención. Chris ha apostado por una camisa negra satinada que ha combinado con pantalones oscuros y una cañera chaqueta de leopardo -estampado de pura tendencia- azul marino con detalles brillantes. Además, las maxigafas de aviador con cristal naranja al más puro estilo años 70 han completado la imagen rompedora que, sin duda, buscaba.

- Todo lo que debes saber sobre la MET Gala 2024: temática, invitados, curiosidades...

Por su parte, la actriz de Fast and Furious ha presumido de cuerpazo reinventando la tendencia no pants que tanto adoran las supermodelos. Y decimos reinventar porque, en realidad, sí llevaba pantalones, pero eran tan minúsculos que a primera vista no se apreciaban. Ha apostado por un traje metalizado en el mismo tono que el de su marido, un dos piezas compuesto por blazer de hombreras marcadas con detalles de botones a contraste y los citados microshorts a juego, con los que ha vuelto a presumir de tonificadísimas piernas. Lo ha combinado con unas sandalias negras de tacón fino y pulsera al tobillo y bolso de mano tipo sobre en textura de cocodrilo a juego.

En cuanto al look de belleza, ha recogido su melena rubia en una coleta alta, lisa y pulida, y ha apostado por un maquillaje muy luminoso centrado en aportar jugosidad a su piel y realzar su mirada azul con un ahumado en tonos anaranjados. Viendo estos dos estilismos solo podemos desear ver ya la elección de esta pareja -una de nuestras preferidas del star system- en la gran noche de la moda.