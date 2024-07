¿Nueva prenda viral? Kylie Jenner estrena un 'body' capri durante sus vacaciones en un lujoso hotel de Venecia

La empresaria está viviendo el soñado European summer del que tanto oímos hablar en redes sociales. Y es que después de pasar unos días en Mallorca contemplando atardeceres desde un barco y disfrutando de la gastronomía española, Kylie Jenner ha puesto rumbo a otro destino mediterráneo. La pequeña de la familia Kardashian se encuentra ahora en Venecia, donde se ha marchado junto a sus dos hijos, Stormi y Aire, y una de sus mejores amigas, la influencer Anastasia Karanikolaou. Además de descubrir los canales de la ciudad con un paseo en góndola, la fundadora de Kylie Cosmetics también se ha alojado en uno de los hoteles más exclusivos de la zona, donde posaba mostrando a sus seguidores el conjunto que escogía para ir a cenar. ¡Una inesperada prenda que no habíamos localizado todavía en su armario!

© @kyliejenner

El hotel Aman Venice ha sido el que ha elegido para sus vacaciones, un palacio del siglo XVI que abrió sus puertas en 2013 y donde suelen alojarse con frecuencia las celebrities debido, entre otros factores, a su privacidad. De hecho, fue este mismo lugar el que escogieron George y Amal Clooney para celebrar su boda un año después de la inauguración de este hospedaje de lujo. Es posible, incluso, que Kylie Jenner se haya quedado en la misma habitación que el actor y la abogada, pues su suite es fácilmente reconocible en las imágenes que ha compartido: se trata de la Alcova Tiepolo, con 130 metros cuadrados, de estilo rococó, fabulosos frescos en el techo y un precio por noche que va de los 5.940 a los 6.435 euros en el mes de julio.

© @kyliejenner

¿Nueva microtendencia a la vista?

Antes de dejar su fastuosa habitación para salir a cenar, la estrella del reality de televisión quiso compartir con sus seguidores los detalles de su look. Esta vez dejaba de lado los entallados vestidos que suelen protagonizar sus elecciones, para decantarse por una prenda de aires ochenteros cuyo regreso no esperábamos. Aunque lo hemos visto este año tímidamente en la pasarela de la mano de Coperni o Saint Laurent, Kylie parece dispuesta a traer de vuelta el body ajustado en esta versión de corte capri con la que creaba un total look negro.

© @kyliejenner

Si primero eran los leggings y pantalones con este corte justo por debajo de la rodilla los que hacían su estelar aparición en verano, ahora podría ser una versión en body como la que luce la hija de Kris Jenner. Un diseño de cuello halter con lazada que deja toda la espalda al descubierto y que combinaba con unas bailarinas destalonadas de Maison Margiela. Si te gusta su estilismo, tenemos una buena noticia: el body en cuestión forma parte de la nueva colección que Khy, su propia firma de ropa, que verá la luz próximamente. Y sí, por si te lo estabas preguntando, también hacen envíos a España.