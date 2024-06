Hailey Bieber, Kylie Jenner y Kendall: la imagen que demuestra su radical transformación en una década

De sobra es conocida la estrecha amistad que une a Hailey Bieber y Kendall Jenner, quienes no solo comparten profesión, sino una larga relación que se remonta a años atrás. De hecho, si has seguido el reality Keeping Up with the Kardashians, es probable que recuerdes ver juntas a las modelos en varias ocasiones e incluso a día de hoy comparten planes, viajes o desfilan juntas por la alfombra roja. Pero en realidad, Hailey llegó a la vida de las hermanas más televisivas de la mano de Kylie. Cuando eran adolescentes, las dos eran mejores amigas y se encargaban de dejarlo claro a través de infinidad de publicaciones que por aquel entonces colgaban en Tumblr, el Instagram de los millennials hace una década.

Parece que las vacaciones en Mallorca de las que está disfrutando Kylie esta semana, le han puesto algo nostálgica, pues precisamente ahí se ha acordado de estos momentos junto a la que fue su mejor amiga. La empresaria compartía en sus redes una imagen del 2014, un selfie frente al espejo de cuando llevaba el pelo corto con aquel icónico tinte azul que puso de moda, un bob que compartía con Hailey, mucho más rubia que en la actualidad. "¡Y ahora somos madres!", comentaba la fundadora de Kylie Cosmetics junto a la instantánea, haciendo referencia al embarazo de la modelo. Y es que esta se encuentra esperando su primer hijo junto a Justin Bieber, según anunciaba la pareja a principios de mayo.

"Pero... ¿cómo ha pasado el tiempo tan rápido", decía Hailey, quien después rescataba otra foto más en la que ambas amigas posaban junto a Kendall. Se trataba de un recuerdo del día en que la hija de Stephen Baldwin cumplía 18 años. ¡Y menudo cambio! La transformación no solo la vemos reflejada en el físico, sino en lo mucho que han cambiado sus vidas en la última década. Ahora Hailey Bieber se ha convertiddo en una empresaria de éxito con su firma cosmética Rhode, Kylie Jenner amasa una de las fortunas más importantes de Estados Unidos y Kendall es una de las modelos más solicitadas.

Hailey, Kylie y Kendall: la historia de su amistad

A menudo las menores de las Kardashian bromean con que fue Kendall "quien le robó a Hailey" a Kylie, aunque las tres mantienen muy buena relación. Fue Kylie quien presentó a Hailey a su hermana en el 2012, durante la premier de Los juegos del hambre en Los Ángeles. En aquella época Hailey vivía en Nueva York, donde Kendall se trasladaba muchas veces por trabajo y así comenzaron a salir juntas. Forjaron entonces una amistad muy sólida que, si bien en un principio molestó a Kylie, ahora ya es agua pasada.

"Os quiero a las dos", aseguraba Hailey durante una entrevista en su programa Who's in my bathroom? junto a Kendall. "Pero tú y yo nos hicimos mucho más cercanas porque empezaste a trabajar como modelo y a venir a Nueva York todo el tiempo, y necesitabas una amiga. ¡Y vaya si conquistamos la ciudad!".