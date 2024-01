El plan de chicas de Kendall Jenner y Hailey Bieber que te ayudará a ser más feliz

Las celebrities utilizan las redes sociales para compartir sus mejores looks, hablar sobre sus nuevos proyectos, mostrar a sus seguidores los entrenamientos que realizan o las recetas con las que cuidan su dieta. Pero hay veces que, como cualquiera de nosotras, comparten los planes con los que disfrutan de su tiempo libre, esos que nos permiten conocerlas un poco mejor y descubrir las bonitas relaciones que existen entre ellas. Que Kendall Jenner y Hailey Bieber eran amigas era algo que ya conocíamos, pero lo que no sabíamos es que a las dos les gusta hacer cerámica, un plan relajante, que permite reconectar con una misma y ser más feliz que te recomendamos hacer con tu mejor amiga.

Arcilla y barro para vivir en paz

Hailey tiene cerca de 51 millones de seguidores en redes, Kendall casi 295 millones. Montones de personas atentas a todos sus movimientos, lanzando comentarios positivos y negativos sin pensar demasiado en el impacto que puedan generar... Una exposición pública enorme que no siempre es fácil sobrellevar. Eso, unido al ritmo loco del mundo en el que vivimos, hace que en su caso parar sea tan necesario como para el resto y reservar un rato para ellas, obligatorio. "Un cerebro en constante estado de alerta puede enfermar", asegura la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que aborda este tema, el de mantener la calma en un mundo frenético, en el último episodio de la tercera temporada de su podcast. Ella anima a conectar de una forma más sana con nuestros presente. Por suerte las opciones son muchas.

Aunque la meditación o el yoga se han convertido en prácticas muy extendidas por sus grandes beneficios, hay otras alternativas, como los talleres de cerámica. Es real: estar en contacto con la arcilla y con el barro tiene un poder verdaderamente relajante. El motivo es sencillo. Mientras das forma a estos materiales —al principio están muy duros y requieren más esfuerzo— toda tu atención está puesta en la actividad. Conforme pasa el tiempo la arcilla se ablanda, es más sencillo moldearla, y la mente se relaja. Además, se trata de materiales vivos que permiten conectar con la naturaleza.

"Estas aficiones nos ayudan a poner nuestra atención en algo diferente o bien nos ayuda a sacar nuestras rumiaciones, a ordenar nuestro pensamiento, a que se nos ocurran nuevas ideas. La creatividad no se refleja solo en la pequeña obra de arte que podemos crear, sino en cómo nuestro pensamiento y nuestras emociones fluyen de manera diferente mientras nos entregamos a esa tarea", nos explicaba el psicólogo Rafael San Román, del equipo Ifeel, cuando le preguntábamos sobre el poder que las actividades creativas tienen en la mente.

Compartir experiencias para ser más feliz

El ser humano es social por naturaleza, por eso compartir tiempo con los demás es importante para sentirnos bien. No solo nos ayuda a sentir que no estamos solos, también a exteriorizar nuestras emociones (y ya se sabe que las preocupaciones compartidas pesan menos) o darnos cuenta de que somos importantes para los otros. "La amistad es un tipo de vinculación que no tiene un motivo más allá que la genuina compañía en la vida. Solo eso. La amistad va por libre, se alimenta de lo puro y lo genuino, de la autenticidad y de las historias compartidas. Y eso es lo que le hará siempre necesaria y libre, independientemente de la edad o del momento vital en el que estemos", explicaba en una entrevista a ¡HOLA! la psicóloga sanitaria Alicia González, autora del libro Amigos mejores.

Por eso, si unimos ese regalo tan grande y bonito que es una buena amistad como la que tienen Kendall y Hailey con un plan relajante y de reconexión, la mezcla solo puede ser un éxito. No solo nos ayudará a relajarnos y sentirnos mejor con nosotras mismas, también con quienes nos rodean y a reforzar esos lazos que nos unen con esa persona con la que estamos compartiendo el plan. ¿Te animas a copiarlas y a apuntarte a un taller de cerámica con tu mejor amiga?