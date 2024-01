Diez looks para aplicar la tendencia 'Groufit' en 2024 sin que resulte aburrida

Los total looks son unos de los recursos más prácticos que las expertas utilizan cuando buscan crear conjuntos rápidos con los que vestir bien. Algo tan sencillo como decantarse por prendas de un mismo color en una estética que, durante el invierno de 2024, estará dominada por el gris. Este sobrio tono ha protagonizado los últimos looks monocromatícos de la pasarela: desde Fendi, Valentino o Elie Saab en sus colecciones de Otoño/Invierno, pasando por Maison Margiela, Loewe o Saint Laurent, quienes además lo proponen de cara al verano. El auge del gris ha dado como resultado la tendencia Groufit -combinación de grey y outfit en inglés-, que cobra fuerza de forma especial a raíz del triunfo de corrientes como el lujo silencioso o el Old Money, donde no puede faltar este color. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo puedes crear estilismos Groufit como una verdadera experta, sin que resulten en absoluto aburridos.