Cómo encontrar tu 'kurashi', el nuevo método de Marie Kondo con el que ser más feliz

La red se volvió loca cuando, hace unas semanas, Marie Kondo reconocía que su mundialmente conocido método explicado en La magia del orden (2015) era imposible de mantener con tres hijos. “Mi casa está desordenada”, admitía la gurú japonesa en una nueva guía (y ya van cinco) en la que también revelaba que, ahora, tiene sus energías depositadas en otras prioridades. ¿Cuáles? Las que la ayudan a vivir feliz, pues de eso trata su más reciente libro, El método kurashi, en el que establece una ruta de cuatro paradas para sentir alegría cada día y, a la larga, vivir con sentido.

Método 'kurashi' o cómo ser más feliz en cuatro claves

"No se trata de tener una casa perfectamente ordenada, se trata de crear una vida que te provoque alegría. Desde practicar la autocompasión hasta aprender a crecer en tu espacio a medida que cambian las prioridades, no existe una manera perfecta de usar el Método. ¿Qué es lo que más alegría te genera?", preguntaba Kondo a sus seguidores en uno de sus últimos post. Se refiere así a su nuevo sistema kurashi, sobre el que, en su web, explica que “el verdadero propósito de ordenar no es reducir tus posesiones o despejar tu espacio. El objetivo final es despertar la alegría todos los días y llevar una vida feliz”. Es decir, lo que buscamos con kurashi es definir un estilo de vida que nos aporte "alegría infinita".

Se trata de encontrar aquello que realmente es "precioso" para cada uno, profundizar en nuestra relación con esos elementos y lograr sacar lo mejor de ellos para, así, obtener también lo mejor de nosotros. Y aunque en la teoría pueda parecer algo enredosos o demasiado abstracto, lo cierto es que la escritora ha ideado cuatro claves o pequeños cambios que sí puedes poner fácilmente en práctica y que te ayudarán a encontrar (y disfrutar) tu kurashi.

1. Expande tu visión

Aunque durante años Marie Kondo ha hecho del hogar el punto de partida de la felicidad personal, ahora nos invita a ir más allá del orden y la limpieza de nuestra casa. Sería pasar de plantearnos "¿cuál es mi casa ideal?" a "¿cuál es mi vida ideal?"; una pregunta que, desde luego, ayuda a establecer metas a medio plazo a las que podemos ir acercándonos día a día. De esta forma, nuestras acciones y decisiones irán siempre hacia el mismo objetivo (a nivel personal, laboral...) y esto nos hará vivir con más sentido.

2. Libérate de restricciones

Ya sean autoimpuestos o causados por los demás, olvídate de los límites que te impiden soñar tan alto como desees. "A menudo, somos nuestros peores enemigos cuando establecemos y perseguimos nuestras metas. Definir tu forma de vida ideal significa suspender la incredulidad y confiar en tu intuición", explican en la web de Kondo. Así que piensa de verdad cómo sería tu vida perfecta y, después, lánzate a alcanzarla sin temor. Acuérdate de Paulo Coelho y su famoso "solo hay una cosa que hace a un sueño imposible de conseguir: el miedo al fracaso".

3. Date tiempo

De calidad... y para ti. Mucho se habla de compartir momentos especiales con las personas que queremos, pero poco de disfrutar de tiempo solos y dedicarlo a lo que más nos gusta. O a no hacer nada, ¿qué hay de malo en ello? Marie Kondo nos llama a no dejarnos arrastrar por el "no tengo tiempo para nada" y comprometernos con pasar más ratos con nosotros mismos. Solo así encontrarás tu kurashi, según ella. Y es cierto que para dar con aquello que nos aporta felicidad o lo que queremos en la vida es necesario pulsar el pause de la rutina y meditar.

4. Guarda espacio para lo que importa

En este punto final, la gurú habla de que “todo lo que tienes quiere ayudarte. Entonces, piense en cómo puede hacer que el espacio para cada uno sea más cómodo… El almacenamiento es el ritual sagrado de devolver las cosas a donde pertenecen”. En realidad no se trata tanto de ordenar tu casa y decorarla de un modo que te haga sentir bien, que también, sino de "ordenar" tu vida y poner en su lugar prioritario aquello (o a aquellos) que más te importa.