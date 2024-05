Hailey Bieber anuncia su embarazo con un entallado vestido de novia en clave 'boho'

Hailey y Justin Bieber sorprendieron ayer mediante una publicación en sus perfiles oficiales de Instagram que confirmaba que están esperando su primer hijo, una noticia que ansiaban los millones de seguidores que acumulan ambos. Para comunicarlo, la pareja compartió un vídeo de lo más romántico en el que, al comienzo, aparecen besándose y, después, destacan, en repetidas ocasiones, la creciente barriga de la modelo a través de primeros planos. Además del gran anuncio, hay algo en el corto que no podemos no mencionar. Sí, hablamos del look que ha utilizado la también empresaria para difundirlo.

Hailey Bieber, quien se casó en secreto con el cantante en un juzgado de Nueva York en 2018 y después selló su compromiso con una celebración en 2019 con amigos y familiares en Carolina del Sur, ha experimentado, en los últimos años, una evolución de estilo que ha conseguido mantenernos en vilo temporada tras temporada. No solo ha hallado las claves para apoderarse del asfalto abrazando tendencias como el Sporty Chic, el Old Money o el Mob Wife y sabiéndolas llevar a su terreno, también ha demostrado ser experta en vestir diseños de costura dignos de ser llevados en las alfombras rojas más emblemáticas. Sea cual sea la ocasión, logra dejarnos boquiabiertos con sus propuestas y, esta vez, no iba a ser menos.

La fundadora de la firma de cosmética Rhode ha anunciado que está embarazada con un vestido completamente blanco, diseño que recuerda, en algunos aspectos, al traje nupcial que llevó en su boda con Justin Bieber. De hecho, podemos considerarlo un traje de novia ya que, como podemos apreciar en el vídeo, la pareja ha renovado sus votos matrimoniales 6 años después de su primer 'sí, quiero' con nuevas alianzas incluida. Se trata de una creación de manga larga y escote bardot de aire boho, elaborada en encaje con motivos florales y transparencias, elementos que tiene en común con el delicado vestido que llevó en su boda.

Algo que, sin embargo, no tiene en común es el corte de falda. Mientras que la obra diseñada por Virgil Abloh, en aquel entonces consejero delegado de Off-White y director creativo de la colección masculina de Louis Vuitton, cuenta con una silueta de sirena, el que mostró ayer Bieber era de bajo recto y holgado. Asimismo, ha completado su reciente estilismo con un gran pañuelo elaborado a juego envuelto en la cabeza. ¿El accesorio que ha dado un giro de 180º al look? ¡Unas gafas de sol de pasta negras a contraste!