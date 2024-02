Hailey Bieber, la reina del marketing gracias a este viral (y práctico) lanzamiento que nadie esperaba

Estilismos arriesgados, cambios de looks, confesiones, rumores de embarazo... Muchas son las razones por las que Hailey Bieber se cuela en los titulares casi a diario, pero en esta ocasión lo hace por un curioso motivo que no ha pasado despercibido ante nuestros ojos. Hace menos de dos años que se lanzó al mundo de los negocios con su marca de belleza, Rhode, y a raíz de ella ha ido sumándo ceros y ceros a su cuenta bancaria, pero también reconocimientos profesionales. Y ahora no solo envidiamos su cuidadísima piel con ese efecto glow que consigue con una específica rutina de cuidados, también el equipo creativo que hay tras su proyecto. ¿De qué hablamos? Esta imagen lo desvela.

Aunque podría tratarse de uno de los miles de selfies que se toma diariamente y que comparte ante sus más de 50 millones de seguidores, en realidad esconde un inesperado secreto. En este caso no nos referimos al vestuario (que reza la tendencia mob wife) ni al impecable maquillaje que luce y que queremos copiar, sino a lo que sujeta en su mano. Sí, es su teléfono móvil pero con una novedad que se ha vuelto viral en cuestión de horas: ¡una funda de móvil de lo más original! Pero, ¿por qué todo el mundo habla de ello? Muy sencillo: tiene incorporado su famosísimo labial de péptidos.

El producto con tratamiento más demandado de su firma cosmética, aquel que ha sido bautizado como el gloss icono de los últimos tiempos con el que recuperamos la tendencia de lucir unos labios hidratados y brillantes, se convierte en la compra por excelencia entre las amantes beauty. Y ahora podrás llevarlo a todos sitios sin necesidad de tener que contar ni siquiera con un bolso. ¿Cómo? Gracias a la genial idea de Hailey, crear una carcasa de teléfono minimalista de color gris piedra (igual que el packaging) en la que encaja el producto a la perfección. Está fabricada para llevarlo todo a mano, literalmente, para poder retocarte el maquillaje en cualquier momento y lugar, ¡nos encanta!

La reina del marketing

Aún no está a la venta, pero muy pronto Rhode lo añadirá a su catálogo online, aunque intuimos que no será un complemento económico, más bien un capricho al alcance de unos cuantos bolsillos privilegiados. Y como seguramente te estarás planteando, sí, solo funciona con sus Peptide Lip Tint, disponibles en cuatro tonos, un detalle que multiplica su poder marketiniano, ya que estarás casi obligado a hacer una compra doble (sí o sí) para poder utilizarlo y hacerte una foto frente al espejo como ha hecho ella. Se trata de una de la invenciones más interesantes de 2024 con la que la empresaria demuestra que junto a su equipo, se han convertido en los auténticos reyes del marketing.

Otro gesto con el que consiguieron este título, inspirado por Rihanna, fue el movimiento que protagonizó momentos antes de dar comienzo un desfile durante la Semana de la Moda de París. Cuando Hailey, a los ojos de todos los invitados y paparazzi, repasó su maquillaje con un gloss hidratante en el clásico tono marrón que suele lucir en eventos con la ayuda de un pequeño espejo metálico y redondeado en el que podía leerse el nombre de Rhode. ¡Bravo!