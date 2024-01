Hailey Bieber confiesa su 'biggest fashion regret', el look que se arrepiente de haber llevado

No es ningún secreto que cuando una actriz, modelo y personalidad televisiva alcanza el éxito, suele estar acompañado de un buen repertorio de vestuario analizado al más mínimo detalle. Es decir, aunque no todas tienen el buen gusto de Blake Lively, que nunca ha necesitado ayuda para triunfar sobre las red carpets, la gran mayoría sí contratan a un estilista para que las asesore sobre qué prendas lucir en sus compromisos oficiales en los que los paparazzi estarán presentes. Quien ha experimentado un gran cambio desde que su nombre comenzaba a resonar ha sido Hailey Bieber, que ahora presume de ser todo un icono de estilo.

¡Pero no siempre ha sido así! El gran archivo de fotografías nos desvela que su evolución ha sido paulatina, y que gracias a sus hadas madrinas ha sabido encontrar su estilo propio, ese con el que nos inspira. Hace un tiempo, en una entrevista a un medio extranjero, le preguntaron qué tendencia de la temporada no le gusta, a lo que ella respondió que "la gente siempre me lo pregunta, pero nunca se me viene nada a la mente", una reflexión con la que deja entre líneas que siempre hay un margen para probar todas, ¡incluso las micro! Pero lo que sí tiene claro, según explicó, es el look del que se arrepiente, y quizás no caigas en la cuenta de cuál es porque tiene casi una década de vida.

¿A qué look se refiere?

Nos tenemos que remontar al mes de abril de 2015, cuando aún no había comenzado la mediática historia de amor con el cantante Justin Bieber, así que por entonces llevaba su apellido familiar, Baldwin. La que empezó sus primeros pinitos como modelo, desfilando en Fashion Weeks y acudiendo a fiestas privadas, apareció en un evento, concretamente en la proyección del filme Dior & I, que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. "Siento que tengo muchos biggest fashion regrets, pero el que más me viene a la mente en este momento es que, hace un par de años, me puse un vestido rosa... Era uno tipo chaleco, cuadrado, pensé que iba a ser lo más bonito del mundo", confiesa.

"Me lo puse y cuando vi las fotos parecía que estaba dentro de una caja. Parecía un regalo, ¡y estaba tan mal!", dice riéndose. Todas hemos errado, y en más de una ocasión, pero es verdad que este fallo de estilo (que estaba firmado por Dior) cuando le ocurre a alguien tan influyente como ella, es una anécdota que seguiremos recordando en el futuro. En el envidiado y lujoso vestidor que ahora atesora en su mansión de Los Ángeles, seguramente no habría lugar para un traje satinado como este con el que posó ante los paparazzi, pero sí para básicos que pueden salvarte de cualquier plan de última hora. A lo largo de los últimos años nos ha demostrado que no importa si estás enfundada en un diseño bañado de lentejuelas cosidas a mano o un total look básico, porque lo que marcará es la actitud con lo que lo lleves.