Hailey y Justin Bieber adelantan el resurgir del 'couple twinning' que enamora a la Generación Z

Después de rumores sobre una relación que tardó tiempo en confirmarse y una boda que se celebró por todo lo alto en septiembre de 2018, podríamos decir que la relación de Hailey y Justin Bieber está más que consolidada y su matrimonio avanza con normalidad. Las imágenes de ambos compartiendo besos y abrazos son cada vez más frecuentes en sus perfiles de redes sociales, sobre todo en los del cantante —ella está más centrada en sus tips de belleza y en sus looks— y ha sido precisamente su último beso el que ha confirmado una tendencia que en este 2024 tendrá un nuevo resurgir, el couple twinning.

El intérprete de canciones como Lonely o Baby compartía hace unas horas varias instantáneas de la celebración del cumpleaños de la modelo y socialité estadounidense Lori Harvey. Un plan al que, según pudimos comprobar, acudió con su mujer. En el álbum, que acumula más de dos millones de likes y muchos miles de comentarios, no solo hay instantáneas del plan, también dos apasionados besos entre Hailey y Justin con los que demuestran que coordinar looks con tu pareja no es cosa del pasado. Y es que, aunque adaptados a los estilos de ambos, los dos lucen prendas de punto con mangas ligeramente oversize. Ella, un minivestido que deja a la vista sus kilométricas piernas y sus stilettos de tacón medio; él un jersey amplio que combina con pantalones anchos y gorra colocada del revés.

'Twinning', una tendencia que se renueva

Allá por 2017 empezó a surgir en redes sociales una tendencia que no solo era fotografiable y acumulaba miles de 'me gusta', sino que aseguraban diversión. Se trataba de vestir de forma coordinada con una (o varias) de tus mejores amigas. No era necesario recurrir exactamente a las mismas prendas, pero sí buscar diseños que guardaran ciertas similitudes a nivel de tejido, color... Permitiendo dar una cierta continuidad a los looks. Poco después esta idea dio el salto a las parejas. Olivia Palermo y Johannes Huebl, Negin Mirsalehi y Maurits Stibbe, Gigi Hadid y Zayn Malik, su novio en aquel momento, o Chiara Ferragni y Fedez no dudaron en abrazar esta moda que, con el tiempo, se fue estabilizando. Y este couple twinning, como el de amigas, tampoco consistía en vestir exactamente igual, pero sí con ciertas similitudes.

Sin embargo, este 2024 podríamos estar ante un resurgir de la tendencia. Y no solo porque Hailey y Justin hayan apostado por ella, sino porque incluso algunas firmas se han atrevido a subir esta moda a la pasarela. Sabato de Sarno, director creativo de Gucci, ha mostrado que varios looks de su colección femenina primavera-verano 2023 y otros tantos de la propuesta masculina para el otoño-invierno 2024, que son exactamente iguales y te permiten vestir del mismo modo que tu pareja.

¿Por qué vestimos coordinados con nuestras parejas?

Más allá de las tendencias, vestir de forma similar a tu pareja es algo que afianza el vínculo que existe entre ambos. Pero no lo decimos nosotras, sino la doctora en psicología del desarrollo y profesora de la Universidad de Hertfordshire, en Inglaterra, Karen Pine. Según un estudio publicado por la experta, elegir prendas parecidas a las que viste el otro tiene mucho que ver con la cognición investida. Este término hace referencia a ese fenómeno por el cual la ropa no solo sirve para cubrirnos, sino para expresar algo que no solo notan los demás, también nosotros mismos. En ese sentido, elegir vestir igual que nuestra pareja influye en las emociones de uno y otro, mostrando lealtad y compañerismo.