Hailey Bieber nos habla sobre su rutina de belleza, trucos de maquillaje y su nuevo proyecto en España

Ha pasado poco más de un año desde que la modelo decidió aventurarse en el mundo de la cosmética lanzando su propia firma. Rhode nacía un 15 de junio de 2022 tras mucha expectación, meses de trabajo detrás y un duro reto por delante: lograr destacar en un competitivo mundo saturado cada vez más por las marcas de belleza de las celebrities. Después de este tiempo, Hailey Bieber puede estar tranquila: lo ha conseguido. Su empresa, centrada en productos para el cuidado de la piel, no deja de expandirse más allá de Estados Unidos: Canadá, Reino Unido, y ahora, ¡aterriza en Europa! El próximo 28 de septiembre sus productos estarán también a la venta de forma online en Francia, Italia, Alemania, Irlanda, y por supuesto, España. Aprovechando este esperado lanzamiento, que además viene acompañado de una novedad, hemos hablado en exclusiva con su fundadora para descubrir todos los detalles y algunos de sus trucos de skincare y maquillaje, entre otros, el secreto tras sus labios virales o su técnica para un contouring perfecto.

"Definitivamente no esperaba nada similar", admite Hailey. Nos atiende virtualmente, sentada frente al ordenador con ropa cómoda, un moño alto y una piel tan luminosa que se aprecia incluso a través de la pantalla del portátil. Es precisamente este aspecto saludable, hidratante y glow lo que sus productos, centrados en nutrir la barrera cutánea, prometen.

"Mi filosofía de belleza tiene mucho que ver con el 'menos es más', creo que la piel es lo primero. No se necesitan tantas cosas para tener una buena rutina de cuidado, por eso nuestra selección de productos es muy concreta. Quería hacer fórmulas que enamoren a la gente, quería contar una historia, que las imágenes, la marca y la narración les hicieran sentir algo, que sepan que forman parte de este mundo", nos explica cuando preguntamos dónde reside el éxito de la firma. Que además resulte económica, también es un punto a su favor. "Que un producto sea caro no tiene por qué ser sinónimo de que funcione", asegura. "La accesibilidad para mí ha sido clave en este proceso".

¿Qué productos de Rhode encontraremos en España?

"Serán los mismos que en Estados Unidos, queremos que la gente los pruebe todos (esencia, fluido hidratante, crema restauradora y el tratamiento de labios con péptidos). Aunque la novedad por supuesto serán los Peptide Lip Tint", nos cuenta emocionada. Y es que también el 28 de septiembre llega la versión con color del bálsamo de labios hidratante Peptide Lip Treatment que Hailey ha hecho viral: llegó a contar con una lista de espera de 440.000 personas en su lanzamiento y todavía suele agotarse rápido. "Tienen la misma fórmula nutritiva, pero estarán disponibles en cuatro tonos translúcidos que se pueden difuminar y llevar solos o combinados con tu perfilador de labios favorito". Esta es la primera aproximación de la modelo al mundo del maquillaje y de momento sabemos que cada uno tendrá un precio de 20 euros.

¿Qué utilizas en tu rutina diaria para tener una piel tan luminosa?

"Por las mañanas uso nuestra Glazing Milk (esencia) y el Peptide Glazing Fluid (fluido hidratante) combinado con protector solar", explica, defendiendo el minimalismo en su skincare. "Me gusta mucho el protector solar de Summer Fridays, lo llevo usando mucho tiempo, es uno de mis favoritos. Por la noche hago exactamente lo mismo tras la limpieza, aunque a veces agrego también algún sérum con retinol y termino con nuestra Barrier Restore Cream. También utilizo la crema Skin Food de Weleda, me encanta poner una capa espesa por la noche".

Tus labios fueron una de las búsquedas más populares en Google el pasado año, ¿cuál es el secreto de ese look tan hidratado?

"Tener los labios agrietados es la peor sensación del mundo, por eso lancé un tratamiento labial, porque yo lo necesito siempre", explica sin dejar de sorprenderse por el dato: 'Hailey Bieber's lips care' cuenta con casi tres millones de búsquedas en internet. "Creo que tener unos labios jugosos, hidratados y bonitos es algo que la gente olvida. Pero los labios también forman parte de la rutina de cuidado de la piel" ¿Su truco? "Me gusta exfoliarlos una vez a la semana, hacerlo puede ser tan fácil como aplicar un poco de aceite y luego coger una toalla con agua tibia y pulir la piel muerta de los labios. Después, un buen tratamiento todas las noches: yo no me voy a la cama sin que mis labios estén completamente cubiertos, duermo con una buena capa de Peptide Lip Treatment", dice firmemente.

"Cuando estábamos haciendo pruebas del producto, tenía muy claro que quería un efecto hidratante duradero: que después de una noche de sueño me despertase al día siguiente con el producto en los labios". Pero Hailey guarda un truco más bajo la manga para lograr ese efecto glossy: "Además del tratamiento por la noche, también va genial aplicar una mascarilla de labios. Y durante el día, un buen perfilador puede hacer que parezcan más grandes y carnosos".

Has trabajado con diferentes artistas de maquillaje, ¿algún truco que hayas aprendido de ellos y te guste aplicar por tu cuenta?

"Sí, claro, siento que he aprendido mucho de cada experto con el que he trabajado y con la que trabajo actualmente, Mary Phillips. Uno de los grandes trucos que pongo en práctica cuando me maquillo yo misma, es el under painting". Se trata de una técnica viral que arrasa en TikTok, popularizada por su maquilladora, que consiste en invertir el orden tradicional de la aplicación de productos. Primero el bronceado, creando el contouring bajo los pómulos, en la frente, bajo la barbilla... Después el corrector e iluminador, y por último, la base. "Pero la manera en que a mí me gusta hacerlo es solo con corrector e irlo puliendo con la esponja, sin utilizar después maquillaje".

¿Cuáles son tus imprescindibles para un neceser de viaje perfecto?

"Con esta cuestión es precisamente cómo decidí con qué productos quería arrancar en Rhode: pensando en lo que necesitaría llevar conmigo en un avión", desvela. "Para mi un sérum, una crema hidratante y un bálsamo de labios son esenciales. Aunque añadiría también protector solar si voy a hacer un viaje de fin de semana. Con eso puedo vivir perfectamente", admite, asegurando que no suele maquillarse cuando viaja a no ser que vaya directa a alguna cita tras el aeropuerto: "En ese caso llevaría un corrector, un colorete y un perfilador de labios en el bolso. También me gusta llevar una mascarilla facial porque siento que los viajes en avión resecan mucho la piel... Ahora que lo pienso, quizá debríamos crear los productos de Rhode en formato viaje...". ¿Será este un futuro lanzamiento?