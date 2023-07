El imparable ascenso de Hailey Bieber: de marcar tendencias 'beauty' a ¿lanzar su propia firma de maquillaje?

Nadie habría imaginado que la sobrina del actor de Hollywood, Alec Baldwin, que adoraba a Justin Bieber terminaría casándose con él en una carísima boda vestida de Virgil Abloh para Louis Vuitton. Y además que hoy sería una de las chicas más influyentes de todo el mundo. Con tan solo 26 años, Hailey Bieber puede presumir de ser todo un referente a seguir, no solo por su impecable estilo que nos tiene enamoradas, también por convertirse en una empresaria de éxito en muy poco tiempo. En junio de 2022 lanzó su esperadísima marca de belleza con la que ha logrado el título de millonaria y colarse en los tocadores de todo el mundo, y hoy vuelve a ser protagonista por un rumor que nos encantaría que fuera cierto.

Todo lo que toca -y lleva- se convierte en tendencia, razón por la que ha superado todas las barreras. ¿Sus sonoros apellidos - el de soltera y el de casada- le han ayudado a abrir las puertas? ¿O ha tenido algo que ver su historia de amor tan mediática? ¿Y la polémica que protagonizó con su amiga Kylie Jenner frente a Selena Gomez? Un cóctel de sucesos -tanto positivos como negativos- que le han impulsado a estar donde hoy está, y del que ella ha sabido sacar mucho más que partido. He aquí un ejemplo: Rhode, la compañía en la que ha estado trabajando a la sombra durante mucho tiempo, ha batido récords en tan solo un año, tanto que podría ser considerada un caso de estudio.

Ya sea una manicura especial, un sensual corte de pelo o un look al más puro estilo lujo silencioso, todo tiene su sello de identidad. Y ahora no hay amante del sector beauty que no desee probar sus productos de cuidado facial, desde la crema hidratante al tratamiento intensivo de labios. Pero según hemos estado observando estos últimos días, Hailey Bieber podría haber dado pistas de ampliar su marca añadiendo una línea de maquillaje. No hay nada confirmado, pero seguramente éste acertado movimiento terminaría siendo viral. Al igual que sus labios, una de las búsquedas más potentes de Google.

¿Por qué? Porque sus labios son jugosos, carecen de arrugas, están perfilados y tienen mucho volumen, tanto el superior como el inferior. Y con la ayuda de los tratamientos con péptidos Rhode y las diferentes e interesantes técnicas de maquillaje que pone en práctica, nos ha convencido -¡y sin darte cuenta!- para que todas queramos lucir el mismo efecto sin necesidad de pasar por las manos de un médico. Con este potencial gesto, se ha aprovechado de ser uno de los mayores referentes para ganar -aún- más dinero, el mismo truco que protagonizó Rihanna durante su última actuación en la Super Bowl el pasado mes de febrero en el que pausó su actuación ante más 100 millones de espectadores para retocarse con unos polvos compactos de su marca, Fenty Beauty.

¿Hailey estará utilizando la misma estrategia pero a través de sus redes sociales personales día a día? No lo ha confirmado, pero lo más importante, es que sea lo que sea que esté haciendo, ¡le está funcionando! Tras aventurarse en el mundo empresarial, ya estaba camino de alcanzar las ocho cifras según explicó la fundadora. Ahora que ha abierto su mercado a otros países como Canadá e Inglaterra, seguramente la habrá superado.