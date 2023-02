El millonario efecto del maquillaje que Rihanna lució en la Super Bowl

Tras seis años sin subirse a un escenario, Rihanna lo hizo por todo lo alto hace unos días para actuar en el intermedio de la Super Bowl. Una oportunidad que aprovechó para anunciar su segundo embarazo y volver a deleitar a sus fans con sus canciones más icónicas. Durante trece minutos ofreció un espectáculo musical en el que no quiso tampoco dejar de lado su faceta de empresaria. Y es que recordemos que la de Barbados lleva desde 2017 dedicándose exclusivamente a su firma cosmética Fenty Beauty, así como a sus marcas de lencería y cuidado de la piel. Un negocio de lo más rentable que la ha coronado como la multimillonaria más joven (por méritos propios) de Estados Unidos. El talento de la artista para hacer de su empresa un imperio, quedó demostrado una vez más durante el show, donde aprovechó para hacer unos cuantos guiños a sus productos de maquillaje.

El rojo fue el color que escogió para esta noche tan especial, enfundándose en un conjunto ideado en exclusiva por Jonathan Anderson para Loewe. Un mono de aviador junto con un body y un corsé que combinó con su maquillaje, decantándose por un potente labial del mismo color que su atuendo y unos ojos con sombra glitter. Como no podía ser de otra forma, todo su look beauty se realizó con productos de su firma; de hecho fue Priscilla Ono, la maquilladora global de Fenty Beauty, quien se encargó de crearlo. El resultado ha gustado tanto que miles de usuarias en redes sociales lo están recreando, haciendo que no solo se vuelva viral este maquillaje, sino también los cosméticos que utilizaron en el. Y es que la propia Rihanna se encargó de mostrarlos, interrupiendo unos segundos su actuación para retocarse con unos polvos compactos, ¿te fijaste?

Los productos de maquillaje que utilizó Rihanna en la Super Bowl

Teniendo en cuenta que este es uno de los espectáculos televisivos más vistos del país, con una media de 100 millones de espectadores, y sumando los más de 143 millones de fans que siguen a la artista, no es de extrañar el interés que su maquillaje ha suscitado. Y es que esta era la ocasión perfecta para anunciar no solo su nuevo labial mate líquido, el Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick, sino también otros best sellers como los polvos translúcidos que se aplica, llamados Invisimatte 2.0. Así lograba crear curiosidad entorno a ambos, generando un incremento de las búsquedas de su firma en Google de más de un 800%, además de posteriores ventas. Y es que desde Sephora, distribuidora de los productos de Fenty, explican que han experimentado un aumento del 300% en su venta online. Algo a lo que su maquilladora también ha contibuido, revelando otros detalles, como que primero preparó la piel de la cantante "con una suave exfoliación y una nutrición profunda en rostro y labios" con productos, evidentemente, de su propia firma de skincare.

Todo estaba perfectamente estudiado durante su actuación, desde la ropa al maquillaje, pasando incluso por el peinado, que también dotó de un significado. La intérprete de Umbrella optó por una coleta alta de la que salía una cascada de trenzas, dejando dos mechones del flequillo sueltos para enmarcar el rostro, un recogido de inspiración noventera con el que completaba la imagen de mujer poderosa y fuerte que quiso transmitir. "El mensaje es especialmente potente porque su imagen está muy alejada de la que dibujamos en el imaginario colectivo cuando pensamos en una mujer embarazada. Su look representa todo lo contrario y, de esta forma, consigue liberarse de todos los prejuicios y limitaciones que esta idea de la maternidad clásica conlleva", explica Mónica Duque, directora de Salón Seensay.

La estrategia de Rihanna: así se ha ahorrado millones de dólares

Al contrario que otras divas de la música como Beyoncé, que ha amortizado su esperado regreso a los escenarios con estratosféricas cifras -recibió 24 millones de dólares por su última actuación en Dubai-, Rihanna no ha cobrado ni un centavo por cantar en la Super Bowl. Puede sorprender, pero en realidad la National Football League (NFL) nunca paga a los artistas que actúan en el descanso de su final. De hecho en ocasiones sucede al revés: son los propios artistas quienes pagan a la organización, como ocurrió en 2021 con The Weeknd. Se entiende que la repercusión mediática que un espectáculo de este nivel conlleva es pago suficiente. Y puede que la artista no haya ingresado nada a nivel personal, pero sí lo ha hecho su firma: al fin y al cabo, Super Bowl es sinónimo de publicidad. Se estima que los anuncios emitidos durante y después del partido pueden llegar a costar hasta siete millones de dólares (más si superan los 30 segundos de duración), un dinero que Rihanna se ha ahorrado haciendo de su actuación su propio espacio publicitario.