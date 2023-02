Rihanna reaparece a unos días de la Super Bowl con su look más rompedor

A unas horas de que comience la Super Bowl, uno de los eventos más mediáticos (y caros a nivel publicitario) de Estados Unidos en los que el equipo de Kansas City Chiefs jugará contra los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium, también tendremos una buena dosis de estilo y música. Este año será Rihanna la encargada de entretener al público en el descanso del partido con sus pegadizas canciones que prometen levantar a todo el mundo para bailar (¡incluso desde casa!) Hace ocho meses que dio a luz a su hijo, por eso pocas veces ha aparecido en escena pública, pero hace unas horas ha estado en la conferencia de prensa de Apple Music Super Bowl LVII en el Phoenix Convention Center.

- Te contamos los detalles del regreso de Rihanna a los escenarios en la 'Superbowl'

Llevamos mucho tiempo esperando su vuelta a los escenarios, desde 2016 no ha lanzado ningún album y desde los Premios Grammy de 2018 no ha entonado canción ante el público, razón por la que esta cita es tan importante para su carrera profesional. Y como era de esperar, momentos antes de desvelar algunos detalles sobre cómo será el espectáculo con el que hará historia, la cantante nos ha sorprendido con el look más arriesgado que hemos visto esta semana. Hay una palabra que lo define por completo: rompedor.

- Rihanna y el vestido que no pasó por la alfombra roja de los Globos de Oro pero se ha hecho viral

En su amplio vestidor podemos encontrar todo tipo de piezas cargadas de personalidad, ya lo demostró durante su etapa de embaraza en la que lució conjuntos de lencería y transparencias (como el que llevó para presenciar el desfile de Dior en Paris) dejando a la vista su barriga con los que protagonizó titulares internacionales y confirmando que puedes estar sexy en cualquier momento. Y en esta ocasión ha seguido la misma dinámica, optado por un atrevido dos piezas aprobado por una de las casas de costura más importantes de la industria, que únicamente pueden lucir celebridades como ella.

- Rihanna comparte las primeras imágenes de su bebé con A$AP Rocky

Se trata de una amplia chaqueta negra tipo biker con borreguito en el interior que sorprendentemente queda genial con una original falda de piel de corte midi. Bañada en un estampado tricolor (blanco, negro y gris) con textura que simula el de una serpiente, destaca además por sus amplísimas aberturas a los lados. Rihanna ha aportado ese punto más cañero añadiendo el zapato de tacón que veremos triunfar los próximos meses de sol entre las prescriptoras, un par de sandalias trepadoras que le llegan hasta la altura de sus muslos. Pero, ¿quién ha sido el encargado de vestir a la artista? ¡La casa Alaïa! Esta propuesta la hemos localizado en la colección Primavera/verano 2023 que presentó el pasado mes de julio durante la Semana de la Moda de París. ¿Cómo serán los looks que estrenará en la Super Bowl?