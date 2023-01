Te contamos los detalles del regreso de Rihanna a los escenarios en la 'Superbowl'

Queda menos de un mes para volver a ver a Rihanna sobre los escenarios y la cantante ha querido sumar expectación al momento con un adelanto de 30 segundos en el que suelta algunas pistas sobre cómo será su concierto en el mediático descanso de la Superbowl. La nativa de Barbados no se presenta públicamente desde los Premios Grammy de 2018 y tampoco ha lanzado un nuevo disco desde febrero de 2016, por lo que la especulación en torno a su reaparición es máxima. Todavía no se sabe si Rihanna aprovechará la oportunidad para debutar un sencillo o si, por el contrario, nos deleitará con sus antiguos éxitos (Diamonds, Only Girl, Umbrella...), pero este tráiler puede darnos una idea.

Las pistas ocultas en el teaser del espectáculo de Rihanna

La barbadense enloqueció a sus seguidores con la publicación del vídeo, que acompañó con el 'emoji' del secreto "🤫". ¿Qué sorpresas nos tendrá preparadas? El el 'clip', Rihanna desfila por una pasarela a la luz de los flashes de los fotógrafos mientras suenan fragmentos de noticias su misteriosa retirada temporal de la música.

"RiRi, dónde has estado?", exclama una voz, haciendo referencia tanto a su ausencia en los escenarios como al exitoso single del mismo nombre (Where have you been?) que lanzó la cantante en 2011. ¿Lo escucharemos en la Superbowl? Acto seguido, suena un extracto de su canción Needed Me, que en español se traduce como Me necesitabas. No sabemos si será una indirecta, pero estamos seguras de que la artista nos traerá un show sin precedentes.

Poco más se puede concluir del 'clip', aunque debemos reconocer que ella luce fabulosa con un imponente abrigo de pelo fluorescente. El verdadero protagonista, sin embargo, es el look de belleza, como no podía ser de otra forma desde que Rihanna irrumpió en el mercado con su firma Fenty Beauty. Al escultural recogido de la cantante, costruido con distintos estilos de coletas burbuja, suma un maquillaje de sombras metalizadas de tonalidad turquesa alrededor de sus ojos e intenso colorete rosa. Un derroche de glamour ultracolorido que define una nueva era para la intérprete de Umbrella.

Este será el primer año que la NFL cuente con Apple Music como patrocinador, en lugar de Pepsi. Oliver Schusser, vicepresidente de la plataforma de escuchas, no puede estar más contento con esta alianza: "Estamos entusiasmados de asociarnos con Rihanna, Roc Nation y la NFL para brindarles a los fanáticos de la música y los deportes un espectáculo trascendental”, comentó tras la confirmación del fichaje el pasado mes de septiembre. ¿Tú también estás emocionada por el regreso de esta diva del pop?