La receta viral de las tortitas de chocolate de Hailey Bieber con las que perder peso y tonificar

Son varias las celebrities que van compartiendo sus secretos culinarios, dejándonos a todos con ganas de probar y recrear sus recetas. Como hace Brooklyn Beckham, quien en alguna ocasión ha contado con la ayuda de su mujer Nicola Peltz, y la modelo Hailey Bieber, que adora cuidarse conscientemente y desde el interior. La veinteañera lo ha desvelado a través de su conocido programa de Youtube en el que invita a sus amigas a participar, What's in my bathroom?; un espacio que, ahora, estrena nueva secuela, What's in my kitchen?. Ahí es donde hemos descubierto una de las recetas estrellas que le ayudan a mantener su fibrosa figura sin renunciar al dulce: tortitas rellenas de chocolate, ¿te lanzas a probarlas?

- Aprende a preparar el famoso batido rosa de Hailey Baldwin si quieres una piel más luminosa

Desde que presentó su famoso batido rosa para iluminar la piel que se hizo viral en cuestión de minutos en las redes sociales, la empresaria de belleza se ha convertido en todo un referente en la cocina. No es misterio que es auténtica foroba de los platos y los snacks healthy, y durante las vacaciones navideñas nos sorprendió con una nueva e inesperada propuesta que ya alcanza casi los dos millones de visualizaciones. Y tiene un por qué: ¡ayuda a potenciar los músculos! ¿Cómo? Gracias a uno de sus ingredientes clave, el chocolate protéico, que aporta proteínas, aminoácidos esenciales y otros nutrientes al organismo, además de ayudar a mejor el metabolismo, reforzar el sistema inmunitario y aumentar los niveles de energía. ¿Y lo mejor? ¡Te hará sentir saciada!

- El ritual anti-ojeras con el que Hailey Bieber ilumina su piel antes de un evento

Dentro de su rutina diaria para seguir luciendo sus envidados abdominales, está además de acudir a sus clases al gimnasio junto a su amiga Kendall Jenner varias veces a la semana y seguir un menú saludable, el espacio de un merecido capricho placentero para endulzar el día y aún así seguir manteniéndote en forma. Así que si eres del team que no perdona la hora de la merienda (sea cuando sea), o de las que prefiere madrugar para preparar un súper desayuno y empezar la mañana con energía, el ingenio y la sabiduría gastronómica de Hailey serán tu nueva obsesión. Nunca antes había sido tan sencillo degustar unas tortillas de chocolate como hasta ahora, una receta fácil y rápida para hacer en casa de forma improvisada.

Cómo hacer la receta estrella de Hailey Bieber

Los ingredientes que debes tener sobre la tarima de la cocina para ponerte manos a la obra son: una taza de harina, dos cucharas de proteína de chocolate (la suya es de la marca Orgain), tres cuartos de leche de almendras, una cucharadita de vainilla, un huevo, media taza de pepitas de chocolate negro y mantequilla. Y he aquí los pasos que debes de seguir para conseguir el mismo y apetecible resultado que el de la mujer de Justin Bieber. En un recipiente añade todos los ingredientes mencionados anteriormente (excepto las chips y la mantequilla) para pasarlo por la batidora, más tarde incorpora las pepitas de chocolate y, mientras la masa va cogiendo sabor, prepara una sartén a fuego medio con mantequilla, cuando esté caliente agrega la mezcla creando la forma de un pancake de toda la vida hasta que se doren y le das la vuelta, ¡y listo! Una vez terminado puedes emplatarlas y decorarlas con miel, rodajas de plátano y crema de coco batida.