Kylie Jenner sorprende con un look 'vintage' creado cinco años antes de que naciera

En los últimos días Kylie Jenner nos ha dejado un buen número de looks de lo más especiales. La menor del clan Kardashian-Jenner ha sido una de las asistentes más esperadas a los desfiles de la Alta Costura en París. La pudimos ver en el front row de Maison Margiela, Jean Paul Gaultier o Valentino, al que acudió acompañada por su hija Stormi. Pero uno de los estilismos que más ha llamado nuestra atención no lo ha revelado a las puertas de ningún show (aunque lo lució en la capital francesa), sino en su perfil de redes sociales. Un diseño vintage que fue creado cinco años antes de que ella naciera..

Si algo tiene de especial el armario de la empresaria es que en él es posible encontrar casi cualquier prenda, sin importar su precio o su fecha de creación. Algo que ha ratificado al compartir varias fotografías en las que luce un diseño de Alaïa. Se trata de un conjunto compuesto por una bata de terciopelo negro combinada con un sujetador a juego. Una joya que, aunque no sabemos cuánto le habrá costado a ella, estuvo a la venta en la plataforma de venta online 1stDibs —en la que es posible encontrar prendas vintage y un sinfín de moda y objetos de colección— por 13.125,97 euros.

El look forma parte de la colección Otoño/invierno 1992 de la firma (ella nació en 1997) y, en realidad, se trata de un conjunto de noche que inicialmente podría no haber sido pensado para salir a la calle, aunque todo es cuestión de combinarlo de forma correcta y de defenderlo con estilo. Ella lo ha lucido junto a unos altísimos stilettos de Christian Louboutin, reconocibles por la suela roja, y ha preferido prescindir de las joyas llamativas para ceder el protagonismo no solo al conjunto, también a su elección beauty.

La fundadora de Khy apostaba por uno de los maquillajes de tendencia al presumir de una piel sin imperfecciones y un rostro correctamente contorneado —aunque de forma más sutil a como solía hacerlo hace años— que cedía el protagonismo a los ojos y los labios. Kylie se ha decantado por dar luz a su mirada con sombras de ojos en tonos cálidos y puntos de brillo en la zona del lagrimal y bajo el arco de la ceja. Para sus labios se ha optado por trabajar con un delineador, colorearlos con una barra de labios de un tono similar y aplicar una capa de gloss para dar un aspecto más brillante y grueso a su boca. Una elección que no falla.

