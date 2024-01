Escote Bardot y transparencias: el sensual look con el que Kylie Jenner ha conquistado París

París lleva varios días convertido, una vez más, en el epicentro de la moda. La capital francesa celebra esta semana los desfiles de Alta Costura en los que firmas referentes del sector como Chanel, Giambatista Valli, Dior o Schiaparelli presentan colecciones en las que la imaginación y el ingenio inundan todos los diseños. Hasta allí se han desplazado modelos, actrices, celebrities y personalidades como Carlota Casiraghi que no han querido perderse las novedades y han sorprendido a golpe de look. Pero no solo en el front row descubrimos estilismos inspiradores y que mezclan las últimas tendencias con básicos infalibles, también en todos los eventos que se celebran alrededor, como la lujosa cena a la que ha acudido Kylie Jenner.

Transparencias y un escote muy sensual

Todavía no hemos visto a la menor del clan Kardashian-Jenner en ninguno de los desfiles, al menos no ocupando un sitio preferente o posando a las puertas como ya han hecho Rihanna o Valentina Ferragni. Pero ayer los paparazzi que durante estos días inundan la ciudad la fotografiaron al salir del restaurante Siena, un espacio gastronómico de cocina italiana situado en el centro de la ciudad e inspirado en la Toscana. Un plan en el que no sabemos por quién estuvo acompañada, ya que su madre, Kris Jenner, que también está en la ciudad de la luz, fue vista en un restaurante cercano. De lo que no tenemos dudas es de que la empresaria eligió un diseño muy especial con el que demostraba, una vez más, que el negro es un color con el que cada vez se siente más cómoda como también pudimos comprobar en los Globos de Oro.

Kylie eligió para la velada un vestido que une dos de las tendencias más perseguidas de los últimos meses. Por un lado se trataba de una prenda con un favorecedor y envolvente escote Bardot. Un acabado que deja los hombros al descubierto, aportando al instante feminidad al diseño y a quien lo lleva. Por otro, la empresaria se sumaba a la tendencia no pants al presumir de piernas kilométricas gracias a las transparencias de la falda —en realidad de todo el vestido— que dejaban a la vista no solo su contorneada figura, también un body negro con efecto corsé que le ayuda a potenciar sus curvas.

Un recogido efecto 'wet'

La menor del clan puso el toque definitivo a su look con un peinado con ciertas referencias dosmileras. Se trataba de un moño alto, sencillo y bastante pulido, pero que dejaba sueltos algunos mechones que cubrían parte de su frente, creando un pequeño flequillo. Lo más llamativo es que optó por un acabado wet, una técnica que aparte de dar ese efecto mojado al peinado, permite que duré más tiempo en perfectas condiciones. De su maquillaje, en parte oculto por unas llamativas y amplias gafas de sol, solo pudimos ver los labios, con extra de volumen, y su piel, siempre trabajada y perfecta.