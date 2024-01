El nuevo proyecto 'beauty' de Kim Kardashian con el que hará competencia a su hermana Kylie Jenner

Además de protagonizar el reality más longevo de la televisión junto a sus hermanas, en los últimos años Kim Kardashian ha compaginado su faceta de estrella mediática con la de empresaria. Bajo el paraguas de Kris Jenner, madre y manager encargada de supervisar cada negocio en la familia, ha levantado empresas de éxito relacionadas tanto con la moda como la belleza. Y es que no solo dirige Skims, su millonaria firma de ropa interior y de baño, también estaba al frente de KKW Beauty hasta el 2021, cuando decidió cerrar su marca de skincare tras el divorcio con Kanye West, y relanzarla un año después bajo el nombre de Skkn. Y aunque hasta ahora se había centrado en productos para el cuidado de la piel, ahora acaba de anunciar que estrenará también una esperada línea de maquillaje.

No es la primera vez que la mediana de las hermanas se adentra en este sector, pero sí regresa a él tras una larga pausa de más de tres años sin lanzar nada nuevo y con un proyecto de lo más ambicioso. Especialmente teniendo en cuenta la dura competencia a la que se enfrenta, pues Kylie Jenner se ha convertido en una de las multimillonarias más jóvenes de Estados Unidos gracias a Kylie Cosmetics, actualmente la tercera marca de maquillaje con más éxito del momento.

"Últimamente he dado prioridad a la piel. Al desarrollar ahora Skkn by Kim Makeup, mi objetivo no ha sido simplemente crear cosméticos esenciales que favorezcan a todo el mundo, sino también asegurarme de que sean limpios, hidratantes y que ayuden a mejorar el aspecto y el tacto de la piel con cada uso", explicaba Kim hace unas horas tras anunciar la noticia.

Esta nueva línea saldrá a la venta el 26 de enero y está inspirada en los ojos ahumados que la empresaria luce a menudo sobre la alfombra roja y en sus ya icónicos labios nude, una se sus señas de identidad.

Para recrear sus looks, ha creado una paleta de doce sombras cálidas y frías (50 euros), una colección de 15 perfiladores de labios de larga duración (22 euros) y diez barras de labios mates con acabado aterciopelado (32). Todos ellos se podrán adquirir en España de forma online a través de la web de su marca.

Se espera que con este nuevo lanzamiento, la también abogada contribuya a aumentar la enorme fortuna que su trabajo como empresaria ha generado en los últimos años, con un patrimonio de más de 1.700 millones de dólares, que le ha colocado en los puestos más altos de la lista Forbes.

