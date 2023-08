Kim Kardashian publica unas fotos de Kylie Jenner de niña y sus fans reaccionan ante el cambio

El pasado 10 de agosto, la hermana más pequeña de las cinco que forman el 'klan' más famoso de la telerrealidad cumplía 26 años. Kylie Jenner ha sabido, al igual que el resto de su familia, rentabilizar al máximo su popularidad y, a una edad tan temprana, ha conseguido amasar una fortuna de 680 millones de dólares gracias a sus negocios, entre los que destaca la marca de belleza que lanzó en 2015, Kylie Cosmetics. El origen de su firma de maquillaje y cuidado de la piel es curioso: ella aseguró en su momento que el complejo que le generaba el tamaño de sus labios la convirtió en una virtuosa en el arte de sobredelinearlos, por lo que se le ocurrió crear un combo de lápiz y labial líquido con el que todo el mundo pudiera poner en práctica su técnica. Algún tiempo después, tuvo que reconocer que los retoques estéticos también habían ayudado bastante. La transformación no pasa por alto cada vez que se publican fotos de su infancia, como la que Kim Kardashian acaba de subir para felicitar a Jenner.

La felicitación de Kim Kardashian a Kylie Jenner

"Mi bebé! Veo estas fotos y mi corazón se derrite! Eras tan graciosa y siempre supiste lo que querías de la vida! Nunca dudaste y así es como sigues ahora! Los ojos más bonitos y las pecas más dulces y todavía puedo escuchar la voz de bebé de Kylie! Me encanta ser tu hermana mayor y siempre estaré aquí para ti pase lo que pase!!!! Feliz 26º cumpleaños", le ha escrito Kim a la benjamina de las Kardashian-Jenner junto a unas fotos en las que ambas posan para un selfie haciendo muecas y ante las que la cumpleañera ha reaccionado con un: "Te quiero 🥹".

A día de hoy, ambas mantienen su pasión por los autorretratos -Kim publicó incluso un libro que recopila sus favoritos, Selfish-, aunque los fans de Kylie han aprovechado para recalcar el cambio físico que ha experimentado su ídolo a lo largo de los años: "No se parece nada a ahora", "Sé que estará enfadada de que haya subido estas fotos", "¿Cómo podéis reconoceros?" o "Si esta era Kylie, ¿quién es la de ahora?" son el tipo de comentarios que acompañan a la publicación.

Kylie Jenner se sincera sobre sus retoques

Y lo cierto es que, además de sus fans, ha sido la propia Kylie quien ha hablado abiertamente sobre su transformación. "Tenía mis problemas de inseguridad, así que me puse relleno de labios, y fue lo mejor que he hecho. No me arrepiento. Pero siempre pensé que era guapa", ha asegurado recientemente a HommeGirls. Además, en la última temporada de Las Kardashian, ha admitido que se arrepiente de su cirugía de aumento de mamas: "Me operé antes de tener a Stormi (...) Tenía un pecho muy natural, muy bonito. De tamaño perfecto y todo perfecto". ¿Su deseo? Que su hija no siga su ejemplo: "Es lo más precioso que existe. Quiero ser la mejor madre y el mejor ejemplo para ella y solo desearía hacerlo todo de manera diferente".

Khloé Kardashian, la tercera hermana de la familia, también ha querido publicar esta imagen junto a un texto precioso en el que le dice a Kylie lo mucho que la quiere: "A la madre de todas las madres. A la chica que puede hacer que cualquiera se sienta como si el universo estuviera de su parte. A la chica que hace que todos se sientan especiales y presentes. Eres un lugar seguro. Un lugar de amor y serenidad...". Además de una relación así de estrecha, ambas tienen mucho en común, ya que Khloé también se ha sincerado recientemente por las inseguridades físicas que ha sentido, en su caso, debido a la sobreexposición mediática: "Cuando empecé a cambiar mi imagen, a maquillarme mejor, hacerme rellenos... Me operé la nariz y todavía hay gente que te hace bullying por eso. Es como, 'entonces, ¿qué pasa? ¿no te gustaba antes, no te gusto ahora?'".