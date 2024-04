Kylie Jenner y su hija Stormi, de 5 años, causan sensación en París con sus looks a juego La empresaria ha deslumbrado en el desfile de Valentino con una espectacular estola de plumas y gafas de sol oscuras

Si te gusta la moda, seguro que sabes que esta semana se celebra la Alta Costura en París, es decir, una cita en la que las firmas suben a la pasarela sus propuestas más exclusivas. Por este motivo, la capital francesa se llena estos días de rostros conocidos de la talla de Jennifer Lopez, Zendaya, Alejandra de Hannover o Beatrice Borromeo. En esta exclusiva lista tampoco podía faltar alguna representante del clan Kardashian, y ayer no vimos a una, sino a dos, que además iban vestidas iguales y acapararon todos los flashes por lo adorable que resultaba la escena. Se trataba de Kylie Jenner, la benjamina de las hermanas, que asistió junto a su hija Stormi, que con tan solo cinco años se desenvolvió con soltura y desparpajo ante las cámaras.

Una jornada intensa de moda en París

A mediodía, pudimos ver a la empresaria, de 26 años, en el desfile de Jean Paul Gaultier con un minivestido corsé muy fiel a la marca, un diseño en tono crudo que, apenas unas horas después, cambió por un estilismo igual de acertado pero de estética muy diferente. Para descubrir las novedades de la casa Valentino, se decantó por un sencillo pero impecable diseño negro de escote palabra de honor, silueta entallada y falda larga que combinó con una espectacular estola-capa de gasa con plumas que hizo las veces de cola y, sin duda, aportó una dosis extra de teatralidad.

Para completar, optó por unas gafas de sol oscuras de la firma anfitriona, así como por unos maxipendientes dorados texturizados y un look de belleza relajado en el que destacó su moñito de acabado desenfadado. Sin embargo, a pesar de que este estilismo fue muy aplaudido, hubo otra invitada capaz de hacer sombra a Kylie, y fue nada menos ¡Stormi! No es raro que las celebrities acudan a desfiles acompañadas por sus hijos, de hecho, Kim Kardashian ha asistido a varios junto a North West, pero sí llama la atención la edad de la pequeña, que la semana que viene cumplirá seis años. Eso sí, esto no le ha impedido disfrutar del evento junto a su madre, y se ha mostrado de lo más cómoda y risueña ante las cámaras, algo que tampoco sorprende puesto que lleva acostumbrada a ellas desde que nació.

El look de la pequeña

Para esta cita tan especial, Stormi demostró que sigue los pasos de su madre en cuestiones de moda y llevó un conjunto a juego. En su caso, se puso un vestido negro de cuello cerrado y manga larga, más acorde a su edad, y, en lugar de una gran capa con cola como Kylie, llevó una estola de plumas al hombro para poder andar mejor. También completó con un moñito y gafas de sol, además de con un bolsito de mano que lució como una auténtica experta.