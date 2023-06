Kim Kardashian revela quién es su hermana favorita y otros secretos inconfesables

Hace un par de años que Hailey Bieber presenta su propio programa en YouTube, donde entrevista a diferentes celebrities en el que supone que es el baño de su casa, de ahí el nombre: Who's in my bathroom? Durante este tiempo han pasado por allí multitud de rostros conocidos, pero quizá una de las apariciones que más interés ha suscitado sea la de Kim Kardashian. Y es que la empresaria ha desvelado esta semana algunos detalles personales que van desde sencillas preguntas como cuál es su comida favorita, pasando por otras más comprometidas que abarcan desde amores platónicos a cuál de sus hermanas tiene un hueco especial en su corazón.

"Me encanta el helado. En casa soy vegana, pero cuando salgo fuera...", comenzaba diciendo a principio del episodio, mientras charlan y disfrutan de su comida favorita: helado de cocholate con chips de galleta, acompañado de caramelo, M&M y Oreo. La estrella del reality y la modelo se conocen desde hace más de una década, de hecho la propia Hailey revelaba durante su encuentro que fue Kim la primera persona a la quien llamó para pedir consejo sobre Rhode, su ahora exitosa firma cosmética.

"Creo que el ejercicio que hago cada mañana es lo que me da la paz mental para lidiar con el día", admitía Kim cuando le preguntaba cómo compagina su trabajo, con la familia y la fama. "Cuando tienes negocios, niños y gente que depende de ti, tienes que centrarte e ignorar los comentarios del resto. La gente va a creer lo que quiere y no puedes cambiarlo", admitía, asegurando que ya no le afecta por igual las críticas de los demás.

Aunque ella no es quien más comentarios negativos recibe, sino su hermana Khloé, por eso confiesa que ha desarrollado una predilección especial por ella. "Recibe un aluvión y me he vuelto muy protectora con ella, porque creo que se lleva la peor parte. Es muy frustrante, la gente no se para a pensar en que es humana. A veces me altero demasiado".

Durante el final de programa también hablaron sobre el amor, y aunque Kim no quiso desvelar con quién había tenido la peor cita de su vida, sí explicó que tiene un celebrity crush: una persona famosa que le gusta mucho, pero que aunque le encantaría revelar su identidad, no se atreve a hacerlo por privacidad. ¿Te imaginas quién podría ser?