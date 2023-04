Con transparencias y 'crop top': el truco de Kim Kardashian para renovar su traje de chaqueta

Los trajes de chaqueta de pantalón se han convertido en un imprescindible del vestuario femenino. Aunque en los años 30 algunas actrices como Marlene Dietrich ya empezaron a llevarlo —rodeadas de polémica, eso sí— no fue hasta la década de los 60 cuando su uso empezó a popularizarse, generando todavía cierta controversia. Desde entonces hasta nuestros días este conjunto no falta en los armarios de todo tipo de mujeres y, aunque ha evolucionado en cuanto a siluetas, tejidos y colores, sigue manteniendo la misma esencia. Eso sí, cada temporada aparecen propuestas sorprendentes y rompedoras, como la que ha elegido Kim Kardashian para acudir a un evento celebrado en Nueva York.

La hermana mayor del clan Kardashian fundó en septiembre de 2019 Skims, una empresa especializada en fajas y ropa interior que actualmente está valorada en más de 3.200 millones de dólares (unos 2.890 millones de euros) y ha sido nombrada por la revista Time como una de las empresas más influyentes de 2023. Un motivo por el que la empresaria acudió hace solo unas horas a la Cumbre Time100 de 2023, celebrada en el Lincoln Center, en la que se suelen dar cita algunas de las personalidades más relevantes del panorama internacional.

Un look lleno de transparencias

Kim participaba en una charla junto a la presentadora de la CNN, Poppy Harlow, con quien habló de su marca Skims y algunos de los logros, de beneficio social, que ha conseguido gracias al altavoz que tiene en sus redes sociales y a su influencia. Una cita para la que optó por un llamativo traje de chaqueta.

La empresaria eligió uno de los conjuntos preferidos de las mujeres para acudir a eventos de este calibre, pero apostó por un diseño lleno de transparencias de la firma estadounidense Rick Owens. Se trata de un conjunto compuesto por la chaqueta Lizo, confeccionada en cuero transparente, con un color y un acabado que, como la propia firma explica, están inspirados en los pergaminos. Los pantalones, a juego y del mismo material, dejaban entrever sus piernas.

Para culminar el estilismo, Kim eligió una de las prendas que más gustan a celebrities e influencers para combinar con su traje de chaqueta: un crop top. Este tipo de diseños, que se ajustan con suavidad a la silueta y dejan parte del abdomen a la vista, ayudan a dar un aire modernizado y menos formal al conjunto.

Peinado al más puro estilo 'Y2K'

Tiene 42 años, pero Kim no duda en sumarse a las tendencias del momento, y no solo en lo que a ropa se refiere, también en maquillajes y peinados. La empresaria acompañó su atrevido conjunto con un look de belleza de lo más favorecedor. Optó por unas sombras de ojos en tonos nude, con algo de brillo, que ayudaban a potenciar su mirada mientras presumía de labios con extra de volumen maquillados en rosa. Muy llamativo es también el peinado que eligió. La mayor del clan Kardashian se decantó por un recogido bastante sencillo con acabado Y2K. Y es que, como ya se hacía en los 2000, dejó sueltos los mechones que bordean su rostro.

