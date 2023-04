Blake Lively se transforma en Carrie Bradshaw con su último look arcoíris

Sabíamos que es atrevida, también muy divertida y que adora la moda. No en vano, es de las pocas estrellas de Hollywood que crea sus propios looks, es decir, que no cuenta con estilista. Pero lo que nunca hubiéramos imaginado (¿o tal vez sí?) es ver a Blake Lively con un estilismo tan loco que sería digno de la mismísima Carrie Bradshaw. La protagonista de Sexo en Nueva York nunca ha tenido miedo a las mezclas que, a priori, parecen imposibles, y nadie como ella para defender faldas de tul, vestidos dorados o accesorios de inspiración oriental en pleno Manhattan. También en esta isla ha sido donde han fotografiado a Blake con una combinación de lo más peculiar completada con los zapatos que Carrie adoraba, los famosos Manolo Blahnik.

Para presentar la gala anual del Barnard College, Blake escogía un vestido con escote Bardot, falda midi y estampado de flores multicolores de la colección Otoño 2023 de Carolina Herrera. Para no pasar frío -la temperatura en Nueva York ronda los 10 o 12 grados estos días-, tuvo que añadirle el abrigo esencial en primavera, la gabardina. Eso sí, lejos de optar por modelos básicos lo arriesgó todo al arcoíris con un trench que incorporaba partes amarillas, rojas, naranjas, rojas..

Buscando la conexión cromática entre las distintas prendas, la intérprete de Gossip Girl incorporaba unos zapatos de satén fucsia, un tono presente tanto en el vestido como en la gabardina. Pero no se trata de unos stilettos cualquiera sino que, como decíamos, son los favoritos de Carrie Bradshaw: el modelo Hangisi de Manolo Blahnik, con tacón de 10,5 centímetros y la icónica hebilla-joya decorando la puntera. Para el personaje al que daba vida Sarah Jessica Parker, estos zapatos eran tan especiales que incluso los llevó en su boda con Mr. Big, encomendándoles el "algo azul" que marca la tradición de las novias. Por eso, que Blake los haya escogido para completar su fantasioso estilismos nos da la pista más clara de que se ha inspirado en Carrie.