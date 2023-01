Blake Lively y su ingenioso truco para seguir llevando su ropa habitual durante el embarazo

Una de las lecciones que nos dio Rihanna durante su embarazo fue la de no preocuparse tanto por qué ponerte (ni por el qué dirán) en este periodo. Ella decidió prescindir de la ropa premamá para seguir utilizando la suya habitual, causando auténtica sensación con aquellos looks en los que presumía de sus curvas. Y algo parecido ha decidido hacer Blake Lively, quien espera su cuarto hijo junto a Ryan Reynolds. La actriz tiene ya experiencia en esto de ingeniárselas para vestir durante esta etapa tan especial y acaba de compartir uno de los trucos que emplea para confeccionar conjuntos con mucho estilo que no requieren demasiado esfuerzo. ¿Su propuesta? Seguir utilizando la ropa habitual de esta forma tan ingeniosa.

La intérprete compartía en sus redes sociales una de sus últimas elecciones, desvelando cómo la había ideado: "Cuando la cremallera de la falda no suba y la parte delantera del vestido no abroche, lleva ambas prendas. ¿Quién dice que dos errores no hagan un acierto?", aseguraba. De esta forma mezclaba en un mismo atuendo estas dos prendas, combinándolas de manera cómoda y elegante, en un total look negro que destacaba por el estampado de topos blancos del vestido. Unos zapatos de tacón con pedrería y un collar de perlas añadían el toque final.

Y es que después de cuatro embarazos, la protagonista de Gossip Girl ya tiene experiencia de sobra a la hora de ponerse frente al armario. En su momento admitió que se había enfrentado a inseguridades debido al aumento natural de peso que había sufrido y relató lo difícil que le resultaba encontrar ropa durante esta etapa, recalcando la poca variedad de tallas que suele haber a veces. "Esto no manda un buen mensaje a las mujeres cuando sus cuerpos no entran en las prendas que las firmas ofrecen. Es molesto y confuso", señalaba.

Y como no siempre encontraba ropa que llevar a sus eventos, a veces recurría a trucos de este estilo. De hecho en 2020, durante su anterior embarazo, hizo una mezcla similar de prendas para confeccionar el look que llevó al programa The Tonight Show. "Me puse una camisa de Lanvin y un vestido de Net-a-Porter para crear este look. Nadie tenía prendas que me sirvieran después de dar a luz. La mayoría de ropa de las tiendas tampoco me valía", explicó en su momento. "Ojalá me hubiera sentido en aquel momento tan segura como me siento ahora".