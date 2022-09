¡La familia cree! Blake Lively y Ryan Reynols esperan su cuarto hijo en común

La familia de Blake Lively y Ryan Reynols crece. El popular matrimonio de actores está esperando a su cuarto hijo en común tal y como se ha podido comprobar en la última aparición de la protagonista de Gossip Girl en un evento sobre mujeres en el que ha lucido su inminente tripita de embarazada en un minivestido de color dorado. Por el momento, la pareja no ha hecho ninguna declaración sobre esta bonita noticia, que a buen seguro llena aún más de felicidad al hogar numeroso que han formado. Cabe recordar que a este bebé que viene en camino le esperan en casa con los brazos abiertos sus 3 hermanos: James, Inez y Betty, de 7,5 y 2 años respectivamente.

VER GALERÍA

Precisamente, sus hijos han sido los causantes de que el intérprete se haya tomado un año sabático en lo referido al mundo de la actuación, puesto que busca centrar todos sus esfuerzos en su crianza. El propio Ryan explicó en una entrevista con el portal de noticias estadounidense People la importancia que tenía para él estar presente en los momentos vitales de sus retoños, como podía ser ir al colegio o ayudarles con sus tareas, y que estos puedan tener una rutina como cualquier otro niño de su edad sin depender de la agitada agenda de viajes que va implícita en los contratos cuando se comienza un rodaje.

VER GALERÍA

Blake Lively deja boquiabierto a Ryan Reynolds con la transformación de su vestido en la Gala MET

Nicky Hilton se marca 'un Blake Lively' en la boda de su hermana Paris

Esta agradable sorpresa se conoce justo un día después de que el actor canadiense haya tenido que ser intervenido por un pequeño susto de salud, debido a que, tras hacerse una colonoscopia rutinaria los médicos le detectaron varios pólipos, que, aunque benignos, le fueron extirpados para mayor seguridad. Un procedimiento quirúrgico que fue retransmitiendo en directo y con el que quiso concienciar a los miles de seguidores de la relevancia que tienen las pruebas preventivas para un diagnóstico precoz.

VER GALERÍA

Por su parte, Blake Lively ha aprovechado la retirada temporal de su marido para volver con más fuerza que nunca a los escenarios, desde que había sido madre por tercera había decidido hacer un pequeño stand by. Un tiempo de descanso que le ha permitido recargar las pilas, buena muestra de ello es que ya tiene puesto en marcha 3 proyectos de ficción distintos: The Making of, una comédia romántica en la que trabajará al lado de Diana Keaton, Richard Gere y Lin-Manuel Miranda; Proxy, un intenso thriller de ciencia ficción; y El secreto de mi marido, un largometraje basado en la novela homónima de Liane Moriarty.

VER GALERÍA

Un matrimonio muy bien avenido

Entre Ryan Reynolds y Blake Livly, reina, sobre todo, la complicidad y el buen humor. Su buena sincronía en lo referido a la conciliación familiar es tan solo una muestra más de la capacidad que tienen para apoyarse a la hora de cumplir las metas que se proponen. Además, ambos son grandes aficionados a las bromas y publican muchas de ellas en sus redes para alegría de sus seguidores, como las ya famosas felicitaciones de cumpleaños que se dedican el uno al otro

Blake Lively, rotunda sobre los comentarios alrededor de su figura

El divertido vídeo con el que Blake Lively revela el talento oculto de Ryan Reynolds