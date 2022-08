Blake Lively: cumpleaños y un esperado regreso a la interpretación

Hoy cumple años una de las mujeres más admiradas de Hollywood. Blake llega a los 35 feliz junto a Ryan Reynolds y sus hijos, convertida en un icono de moda como demuestra cada vez que aparece en la alfombra roja (no olvidamos su icónica aparición en la gala MET de este año) y, sobre todo, con ganas de volver a ponerse delante de las cámaras. Y por fin esto último se hace realidad después de que en octubre del pasado año,Ryan Reynolds anunciara un descanso en su carrera como actor. Tras unos años sumergido en proyectos a cual más absorbente, finalizaba el rodaje de Spirited y decidía parar. Y ha sido entonces cuando su pareja, la actriz y modelo Blake Lively, se ha volcado en su carrera interpretativa, en stand by desde que fue madre por tercera vez.

VER GALERÍA

Conciliación familiar

Imaginamos que no se trata de una coincidencia, sino de que una de las parejas más sólidas de Hollywood ha decidido conciliar sus vidas familiares y profesionales, y Blake, que ha estado especialmente entregada a la crianza de sus tres retoños, aprovecha que su marido ha hecho un parón para volver. Y lo hace con fuerza: tres proyectos la esperan en los próximos meses, a cual más interesante.

Blake Lively, rotunda sobre los comentarios alrededor de su figura

Todo apunta a que el primero de estos proyectos será el rodaje de The Making of, una comedia romántica en la que trabajará al lado de Diane Keaton, Richard Gere y Lin-Manuel Miranda, el actor, compositor y mil cosas más que se ha convertido en la gran revelación de los últimos años gracias al musical Hamilton, escrito y protagonizado por él. Pero ¿qué cuenta The Making of? Pues narra cómo una pareja de cineastas, casados entre sí (Keaton y Gere), deciden filmar una película que cuente su historia de amor, y eligen como protagonistas a los personajes elegidos por Lively y Miranda. Sin embargo, cuando comienza el rodaje, el matrimonio comienza a tambalearse.

VER GALERÍA

Un thriller de ciencia ficción junto al director con el que trabaja Tom Holland

Pero Blake es un actriz todoterreno, y tras este rodaje protagonizará Proxy, un intenso thriller de ciencia ficción en el que una mujer en coma despierta para descubrir, aterrorizada, que ahora vive en un cuerpo biosintético. De esta película solo se sabe que será la actriz y modelo quien dé vida al personaje principal, y que la dirigirá el húngaro Kornél Mundruczó. El nombre no te sonará mucho, pero es quien está tras las cámaras en The Crowded Room, la serie que protagoniza Tom Holland y durante cuyo rodaje ha anunciado que se retira de las redes sociales.

VER GALERÍA

'El secreto de mi marido', la adaptación de una novela de la escritora de 'Big Little Lies'

Sin embargo, la tercera aparición de Blake es, quizá, la más ilusionante. Aunque su participación está anunciada desde hace tiempo, sabemos que dará vida a Cecilia Fitzpatrick en El secreto de mi marido. Esta película, basada en la novela homónima de Liane Moriarty, cuenta cómo la vida de Cecilia, una mujer casada y con una vida aparentemente perfecta, se desmorona al descubrir una carta que su marido escribió para ella con la intención de que la leyera al morir. Sin embargo, la encuentra a destiempo y esto afectará no solo a su vida, sino a la de otras dos mujeres. Nada más publicarse El secreto de mi marido, CBS adquirió los derechos para poder filmarla, por lo que el secretismo alrededor de este rodaje es máximo. Y lo es porque de la pluma de Moriarty ya han salido dos verdaderos bombazos audiovisuales, aunque en forma de series: Big Little Lies, la serie que protagonizaron Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Laura Dern, y Nine Perfect Strangers, también con Kidman encabezando el reparto. Moriarty se ha convertido en una de esas apuestas seguras, cuyas novelas son sinónimo de éxito cuando se adaptan a cine o televisión: ojalá con Blake suceda lo mismo.

Reese Witherspoon, Nicole Kidman o Matthew McConaughey rinden homenaje a Jean-Marc Vallée, fallecido de forma repentina