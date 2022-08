Estos son los motivos por los que Tom Holland, el novio de Zendaya, deja las redes sociales

Tom Holland, el actor que da vida a Spiderman, se retira de las redes sociales. «He decidido dar un paso atrás y borrar la aplicación», explica en su cuenta de Instagram. Aunque de momento no parece que cierre su perfil, lo que sí ha hecho es eliminar la app de sus dispositivos. Y no parece que haya sido una decisión fácil. Eso sí, tiene sobrados motivos para hacerlo. «Hay un estigma social horrible contra la salud mental, y sé que buscar y encontrar ayuda no es algo que nos deba dar vergüenza», añade en los más de dos minutos de vídeo que le llevó, según sus palabras, más de una hora hacer. Redes como Instagram o Twitter le provocan, asegura, «sobreestimulación», y añade: «Son abrumadoras, me engancho y me vuelvo loco con cosas que leo sobre mí en internet». Por eso, para recuperar su salud mental, ha decidido descansar temporalmente de ellas y centrarse en su trabajo y en su vida personal.

Se une a un innovador proyecto para apoyar la causa

Hacía más de un mes que Tom no publicaba nada en su cuenta de Instagram, por lo que sus fans ya imaginaban que algo extraño estaba pasando. Lo cierto es que ha aprovechado «este regreso superbreve» para promocionar una organización benéfica de la que forma parte como patrocinador. Se trata de Stem4, un programa enfocado a mejorar problemas psicológicos que define como «maravilloso e innovador». En Stem4, y apoyadas en una web cien por cien profesional, se dan cita cuatro aplicaciones pioneras y gratuitas para quienes quieran hacer uso de ellas: CalmHarm, para ayudar a regular sentimientos que provocan las autolesiones; ClearFear, que contribuye a reducir los síntomas de ansiedad; CombineMinds, que surge como herramienta para familiares y amigos de personas con problemas de salud mental, y MoveMood, para estimular los estados de ánimo que provocan estos problemas.

Agenda despejada y finalización de su contrato con Marvel

Con este vídeo, Holland cierra capítulo en sus redes sociales favoritas para centrarse, primero, en recuperar la paz perdida, y después, en sus futuros proyectos profesionales. El último, por cierto, es The Crowded Room, la serie que ahora mismo está rodando en Nueva York y que versa, precisamente, sobre historias reales de gente que lidia con problemas mentales. Holland dará vida a Danny Sullivan, y en las imágenes del rodaje luce una melena con la que está irreconocible. También este año presentó Uncharted, la película que hizo con Antonio Banderas y que revolucionó Jávea mientras se rodaba.

Por supuesto, en esta nueva etapa de su vida el actor londinense, que ha querido tomarse las cosas con más calma, estará arropado por su familia, sus amigos y su novia, la actriz y cantante Zendaya, con la que inició una relación mientras rodaban Spiderman contra la opinión de la productora. Sin proyectos relacionados con el universo Marvel a la vista y con una agenda que, de momento, queda bastante despejada cuando finalice el rodaje de The Crowded Room, Tom podrá disfrutar de un periodo de descanso que necesita más que nunca.

