El inesperado y misterioso encuentro de los duques de Sussex con Zendaya y Tom Holland

Los duques de Sussex nunca dejan de sorprender, en especial desde que iniciaron ya hace dos años su nueva vida en California dejo del abrigo de la casa real. Desde entonces, han puesto en marcha una fundación, han firmado contratos con Netflix y otras plataformas y han participado en varias iniciativas en colaboración con otras organizaciones o personalidades, como por ejemlo, el chef José Andrés. Es posible que sus nuevos compañeros de viaje en alguno de sus proyecto sean ahora otra gran pareja de éxito. Se trata de Zendaya y Tom Holland, protagonistas de Spiderman: sin camino a casa. Según han confirmado fuentes del entorno de el príncipe Harry al Daily Mail, los cuatro han mantenido un "encuentro secreto".

Zendaya y Tom Holland, la última historia de amor de Hollywood

Estas mismas fuentes han asegurado al diario británico que los actores se quedaron "perplejos" al conocer la invitación de los Duques, con los que no habían mantenido ningún tipo de contacto nunca antes. Aún así, aceptaron y la insólita reunión, envuelta en un gran secretismo, ya ha tenido lugar. Los motivos de este encuentro son aún una incógnita, aunque teniendo en cuenta la cantidad de proyectos audiovisuales en los que se han embarcado Harry y Meghan no sería de extrañar que quisieran proponerles algún tipo de colaboración. Desde luego serían un fichaje estrella, teniendo en cuenta que viven un momento de enorme éxito profesional y se han convertido en una de las parejas de Hollywood de 2021.

Los duques de Sussex diversifican sus negocios

El rodaje de la última película de la saga Spiderman prendió la llama del amor entre los dos actores, de 25 años, a los que les unía una amistad desde hace años. Desde que se estrenara la primera película, los rumores de que existía algo entre ellos habían corrido como la pólvora, pero ambos mantuvieron relaciones con otras personas antes de que la especulación se convirtiera en realidad. Hace cerca de un año se publicaron las primeras -y únicas- fotografías de la pareja fuera de una alfombra roja o un rodaje. Pero no fue hasta meses después cuando ambos se decidieron a hablar públicamente de su relación. "Siempre he insistido en mantener mi vida privada para mí, porque ya comparto muchísimo. Nos sentimos como si nos hubieran robado nuestra privacidad, no es tanto si estábamos preparados o no, simplemente es que no queríamos", aseguraba Holland.

Documentales, podcasts, o alguna iniciativa solidaria, las posibilidades son amplias porque si algo ha atraído a los duques de Sussex desde que han iniciado su nueva vida es el medio audiovisual, además de las causas sociales con las que siempre han estado comprometidos. Habrá que esperar para saber si esa reunión fue lo suficientemente fructífera como para haber acordado algún tipo de colaboración de Zendaya y Tom, o quizás ha tenido un carácter más personal. Al fin y al cabo si algo tienen en común ambas parejas es que han tenido que sortear obstáculos y luchar por su relación. Recientemente se ha conocido que la productora de Spiderman recomendó a los protagonistas de su película que no comenzaran una relación fuera de la ficción y mucho menos que la hiciesen pública, unos consejos que está claro que desoyeron por completo y decidieron apostar por su futuro en común.

