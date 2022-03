Los duques de Sussex diversifican sus negocios: se asocian con un banco de inversión

Los duques de Sussex arrancan nuevo curso con fuerza. Tras su paso por Nueva York, el príncipe Harry y Meghan Markle se han vuelto a poner al frente de su organización Archewell, a través de la cual están articulando sus nuevos trabajos y proyectos benéficos. Tras su ansiada salida de la Familia Real, están marcando su propia agenda y han logrado su sueño de poder trabajar para ser financieramente independientes. Después de que se hicieran públicos sus acuerdos millonarios con gigantes del entretenimiento como Netflix o Spotify, ahora el Príncipe y su esposa han diversificado su fortuna y se han metido en el campo de las finanzas. Eso sí, no en el despiadado mundo de Wall Street, sino en un banco de inversión con unos sólidos principios éticos que invierte de manera sostenible. La compañía elegida ha sido Ethic con la que esperan cambiar el mundo a través de sus fondos económicos.

Han sido los propios Duques los que a través de un comunicado han expresado su nuevo proyecto. “Cuando invertimos el uno en el otro, cambiamos el mundo… Ya sea a través de la inversión de tiempo, la inversión en la comunidad (el voluntariado) o la inversión de fondos (para aquellos que tienen los medios para hacerlo), nuestras elecciones, de cómo y dónde ponemos nuestra energía, nos definen como comunidad global. Creemos que es hora de que más personas se sienten a la mesa cuando se toman decisiones que afectan a todos. Queremos repensar la naturaleza de la inversión para ayudar a resolver los problemas globales a los que todos nos enfrentamos. Nuestra asociación con Ethic es una de las formas en que ponemos nuestros valores en acción”, han manifestado.

Por su parte, desde esta firma de inversión neoyorquina que gestiona activos en el sector medioambiental y social han recibido con entusiasmo la incorporación de los Sussex a su proyecto. “El príncipe Harry y Megham, duques de Sussex, comparten muchos valores con nosotros y sospechamos que muchos de vosotros también. Por eso estamos tan emocionados de que se unan a nosotros. Están profundamente comprometidos a ayudar a abordar los problemas que definen nuestro tiempo como el clima, la igualdad de género, la salud, la justicia racial, los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia y entienden que estos problemas están interconectados. De hecho, se convirtieron en inversores de Ethic a principios de este año y también tienen fondos gestionados por Ethic. Ahora quieren mostrar cómo todos podemos influir en la causas que afectan a nuestras comunidades, dando más transparencia sobre cómo el mundo empresarial influye en la vida cotidiana de las familias. De momento se desconoce cuánto han invertido y cuánto dinero recibirán por este negocio, aunque los fundadores aseguran que sus clientes tienen tanta rentabilidad como aquellas personas con carteras más tradicionales, incluidas las que invierten en combustibles o tabaco.

La pareja conoció Ethic a través de unos amigos, tal y como han confirmado en una entrevista que han dado a The New York Times. Meghan reconoce en el rotativo que “del mundo en el que vengo no se hablaba de inversiones. No se tiene el lujo de invertir. Mi esposo ha estado comentando durante años: ‘Dios ¿no te gustaría que hubiera un lugar donde tus valores estuvieran alineados y pudieras invertir tu dinero en ese tipo de cosas?” Esta compañía se fundó en el año 2015 por los australianos Johny Mair y Doug Scott y por el británico Jay Lipman. Los tres trabajaron en el pasado para bancos como el Deutsche Bank o JP Morgan. El ambiente de trabajo es muy relajado y las mascotas están permitidas en las reuniones en las que participan personal de todas las nacionalidades. Según señala la prensa británica, algunos expertos han especulado con que las empresas independientes de los duques en Estados Unidos podrían crecer hasta convertirse en una marca de mil millones de euros.

