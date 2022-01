El responsable de títulos como 'Dallas Buyers Club' ha fallecido a los 58 años a causa de un infarto Reese Witherspoon, Nicole Kidman o Matthew McConaughey rinden homenaje a Jean-Marc Vallée, fallecido de forma repentina Las protagonistas de 'Big Little Lies', el título más aplaudido del canadiense, han destacado la amistad que les unía más allá de los logros profesionales

La noticia del fallecimiento del cineasta canadiense Jean-Marc Vallée de forma repentina tras sufrir un infarto, ha conmocionado al séptimo arte. El director, que tenía 58 años de edad, era conocido por su trabajo en títulos como la exitosa serie Big Little Lies, Dallas Buyers Club, Sharp Objects o películas como Alma salvaje y Demolición. Ahora, muchas de las estrellas de Hollywood con las que trabajó le han rendido homenaje de forma pública. Entre ellos algunos de sus actores fetiche como Reese Witherspoon, Nicole Kidman o Matthew McConaughey, que han dedicado unas palabras en memoria del reputado cineasta.

Reese Witherspoon no solo es una de las actrices imprescindibles de Big Little Lies, sino que también trabajó con Jean-Marc Vallée en la película Alma salvaje con un papel protagonista que le valió la nominación al Oscar a 'Mejor actriz' en 2014. Sin embargo, la actriz ha destacado en su despedida el lado más intimista del director: "Siempre te recordaré cuando se ponga el sol. Persiguiendo la luz. En una montaña de Oregon. En una playa de Monterey. Asegurándonos de que todos atrapáramos un poco de magia en esta vida. Te quiero, Jean Marc", ha escrito la intérprete junto a un carrusel de imágenes repleto de momentos juntos, desde rodajes hasta excursiones por la naturaleza o momentos junto a otras estrellas de Hollywood.

Entre las actrices que compartían una relación más estrecha con Jean-Marc Vallée se encuentra Nicole Kidman. La actriz ha compartido varias fotografías de su archivo personal junto al director en las que resulta evidente la buena sintonía que había entre ellos. La protagonista de Los otros ha asegurado que "está destrozada" y que le cuesta hacerse a la idea de que el canadiense ya no esté entre nosotros. "Jean-Marc no solo fue responsable de algunas de las experiencias profesionales más gratificantes de mi carrera, sino que su amistad, amabilidad y amor fueron una fuerza inspiradora que llevaré conmigo. Siempre apreciaré esas noches filmando sobre las olas rompientes de Big Sur... No hay nada mejor que eso. Siempre estaré agradecida por el tiempo que compartí con este extraordinario humano", reza el texto de la actriz

La tercera gran protagonista de Big Little Lies, Shaliene Woodley, se ha mostrado absolutamente desolada por la pérdida. La intérprete ha expresado una profunda tristeza mientras recordaba su último encuentro, justo después de que ella finalizase una cuarentena y en el que Jean-Marc Vallée le preparó la cena en su casa. "Tenías interés, curiosidad y humildad. Hiciste todas las preguntas y exigiste tan pocas respuestas absolutas. Dejas que el viaje sea el destino. La búsqueda sea lo buscado. Lo desconocido era donde prosperabas porque significaba que estabas abierto a la magia de la experiencia. Nos escuchaste, a las mujeres, buscaste nuestro consejo, nos hiciste sentir seguras, admitiste tus puntos ciegos", ha escrito la actriz que daba vida a Jane Chapman en un extenso texto de despedida.

Matthew McConaughey, cabeza de reparto de Dallas Buyers Club, otro de los títulos más aplaudidos del director, también se ha despedido con una estampa en blanco y negro de los dos y destacando la capacidad creativa del canadiense. "No romantizaba la vida tanto como veía la vida romántica, desde la lucha hasta el dolor, el guiño y el susurro, las historias de amor estaban por todas partes en sus ojos". Un último adiós similar al que le ha dedicado Jake Gyllenhaal, protagonista de Demolición, que ha destacado cuánto va a echar de menos a Jean-Marc Vallée. Palabras a las que se ha unido la coprotagonista de la misma cinta, Naomi Watts, quien ha asegurado "estar profundamente agradecida por haberle conocido". En unas líneas repletas de halagos hacia el director, la actriz ha agradecido su amistad: "Nunca olvidaré tu alegría de vivir. Te extrañaremos, pero tu hermoso legado vivirá", concluía el texto.

Además de ellos, han sido muchos los artistas que se han despedido de Jean-Marc Vallée dedicándole unas palabras de cariño. Jared Leto, Jennifer Garner, Finneas O’Connor, Laura Dern o Josh Gad, entre otros muchos rostros del cine han mandado sus condolencias a Alex y Emile, los dos hijos del director fruto de su matrimonio con Chantal Cadieux, con la que compartió 15 de matrimonio.

