Blake Lively, rotunda sobre los comentarios alrededor de su figura

Blake Lively alza de nuevo la voz contra la frivolidad que impera tras las alfombras rojas. A pesar de ser la reina de los eventos de moda más glamurosos del momento, tal y como nos demostró en la última Gala de los premios MET con un maravilloso vestido de Versace que cambiaba de color, la actriz no se siente cómoda en esta faceta profesional y no lo disimula. Se ha hecho famosa por criticar a menudo la falta de sensibilidad de la que se siente víctima y no pierde ocasión para intentar acabar con los prejuicios que existen en torno a la figura femenina en general.

La estadounidense ha dejado muchas veces claro lo mal que afronta que ante las presentaciones de sus nuevos proyectos el tema de conversación principal siempre acaben siendo los cambios que puedan apreciarse en su cuerpo. "Nuestros cuerpos siempre están cambiando, siempre están evolucionando. Eso no le pertenece a nadie más”, ha dicho rotunda en su última entrevista a la edición estadounidense de Vogue. Dispuesta a entrar en el juego de emplear toda su creatividad a la hora de conseguir geniales looks, la actriz reivindica más libertad, sobre todo para la mujer y que lo importante no sea el cuerpo.

La estrella de Gossip Girl ya lo expresó en los premios Cannes de 2016, cuando intentó ocultar su embarazo hasta el último momento para evitar dar la sorpresa en la alfombra roja y recibió todo tipo de críticas y comentarios. "Nadie me había visto desde que grabé The Shallows y salía en traje de baño, pasados cinco meses fui a Cannes y en los primeros looks que usé no se podía intuir que estaba embarazada. Soy muy reservada, muy protectora con mis hijos y no quiero compartirlos con el mundo y siento que eso empieza desde que están en el vientre”, explica ahora la intérprete. "Pensé: 'voy a intentar vestirme como si no estuviera embarazada. Usaré lo que usaría si no lo estuviera'. Fue un buen lío de prensa, me acuerdo que llegaba y todos decían: '¡Está embarazada!', y al otro día llegaba en otro vestido y decían: 'Tal vez no, tal vez nos hemos equivocado'", recordaba en la citada entrevista.

Casada con Ryan Reynolds, a la protagonista de Linterna Verde le encanta jugar con la moda como arte. Idea siempre sus propios looks sin recurrir a ningún estilista, jugando a romper con lo establecido y sorprender a todos en cada evento. No quiere saber nada de clichés que encorseten su creatividad y disfruta de cada evento como si de otro gran papel de su carrera se tratase. Pero no es inmune a las críticas y sabe el daño que pueden hacer en la autoestima, por eso cuando alguien traspasa la línea del respeto siempre se pone seria.

Esto no quiere decir que no tenga sentido del humor, Blake Lively suele protagonizar divertidos videos junto a su marido que rápidamente se hacen virales, ridiculizándose de manera cómica y presumiendo de su buen caracter. También se ha hecho famosa por sus simpáticas contestaciones a aquellos seguidores que critican su estilo, como cuando escribió: "¿Alguien quiere ir de picnic?, Yo le llevo el mantel", después de dejarse ver con un llamativo traje de cuadros de Roland Mouret que acaparó todas las miradas de la prensa en la presentación de su película Un pequeño favor junto a Anne Kendrick.

