Ryan Reynolds, operado tras detectarle un pólipo durante una colonoscopia preventiva

Ryan Reynolds nunca hubiera imaginado que perder una puesta le salvaría la vida. El actor canadiense apostó con su amigo, el también actor Rob McElhenney, con quien es dueño del equipo galés de fútbol Wrexham AFC, que quien perdiese dejaría que grabasen su primera colonoscopia. Y así fue. Lo que no se esperaba el intérprete de Deadpool era que perder fuera a prevenirle de una enfermedad que a día de hoy es la segunda mayor causa de muertes en hombres en los Estados Unidos. Al marido de Blake Lively y padre de sus tres hijas le detectaron un pólipo durante el proceso por el que tuvo que ser intervenido.

El fin último de este pacto entre amigos era una buena causa. Él y su amigo decidieron asociarse con Lead From Behind, una organización de concienciación sobre el cáncer de colon, para alentar a las personas, especialmente a los hombres a partir de 45 años, a someterse a este tipo de pruebas para prevenir dicha enfermedad. Reynolds, al haber cumplido con la edad establecida para hacerse los estudios preventivos, aceptó ser grabado para concienciar a la población y se sometió a la intervención que duró 25 minutos en un hospital de Nueva York.

En un vídeo difundido a través de la página de Reynolds en Youtube el protagonista de Linterna verde explicó cómo "un paso tan simple" puede "salvar vidas". Durante el procedimiento, el doctor le descubrió un "pólipo extremadamente sutil" en el lado derecho del colon de Ryan, que fue extirpado de inmediato. "Esto podría salvarte la vida. No estoy bromeando, no estoy siendo demasiado dramático", le dijo el médico al actor mientras mostraba imágenes del tejido. "Por esto es precisamente por lo que se hace este procedimiento. No tenías síntomas". A lo que el padre de tres hijos precisó: "Normalmente nunca habría hecho esto delante de una cámara para que fuese compartido. Pero no todos los días se puede dar visibilidad sobre algo que puede salvar vidas". "Esto es suficiente motivación para mí para dejar que una cámara se introduzca por mi trasero", bromeó.

Su amigo y socio, pese a haber ganado la apuesta, también decidió someterse a una colonoscopía. El médico reveló que le encontraron tres pólipos que "no eran un gran problema, pero sin duda fue bueno que los encontráramos temprano y los extirpáramos". Con esta campaña han querido recordar que dichas pruebas son cruciales para la detección de esta patología. "El cáncer de colon se puede prevenir", se leía este mensaje al final del vídeo difundido por Reynolds. "!Si tienes 45 años o más, pregúntale a tu médico acerca de hacerte una colonoscopia. Y ayuda a Rob y Ryan a acabar con el cáncer!".

