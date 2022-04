El naranja sí favorece a las rubias y Blake Lively lo ha demostrado con su traje 'color block'

Blake Lively puede presumir que es una de las pocas actrices que no tiene a sus espaldas la ayuda de un estilista para crear conjuntos inolvidables. Su gran aprendizaje durante las seis temporadas que protagonizó como Serena Van der Wodsen en la icónica serie Gossip Girl junto a la célebre Patricia Fields -quien también dirigió el departamento de vestuario de Sexo en Nueva York y Emily in Paris-, le han ayudado a saber todos los entresijos que necesita para triunfar frente al vestidor. Tanto que incluso para acudir a la mediática alfombra roja de la Gala MET, de la que este año es embajadora, ha confiado en su instinto y en la genialidad de los diseñadores de Versace, Chanel, Ralph Lauren y Gucci. Su última aparición por las transitadas avenidas de Nueva York nos ha regalado un sencillo y vistoso truco con el que podrás dar una segunda vida al traje de chaqueta.

No hay tendencia que se le resista, si un total look 'Very Pery' -el color del año elegido por Pantone-, las sandalias manrepeller que llevarás todo el verano o los vaqueros que no pasan de moda. La nueva propuesta que ha conquistado su amplio y exquisito vestidor sigue la estela del color block, una de las modas más vistas en los últimos meses y garantía de éxito porque, vestir de un tono, estiliza como ninguna otra combinación. En esta ocasión la actriz ha optado por un dos piezas de sastre naranja de corte setentero de la marca emergente Sergio Hudson. Una elegante pero al mismo tiempo atrevida propuesta que pertenece a la colección primavera-verano 2022 del diseñador afrodescendiente originario de Carolina del Sur.

Un look que podrás copiar para su próximo evento

Este tono tan vibrante y cítrico nos encanta porque favorece a su cabello dorado y tez clara, demostrando que es una buena elección si quieres marcar la diferencia y salir de tu zona de confort. Y hablando de diferencia... El toque que ha cambiado por completo el registro clásico del traje de toda la vida, ha sido la prenda que llevaba bajo su chaqueta ligeramente entallada. Se trata de un body a tono, asimétrico y con aberturas laterales que ha roto por completo la línea típica de este conjunto de fondo de armario, sin olvidar los llamativos tacones con tachuelas y un bolso amarillo y blanco de Louis Vuitton.

Como mencionábamos anteriormente, Blake se ha convertido en la nueva embajadora del color block, ya que hace unos días apareció a las puertas del cumpleaños de la modelo Gigi Hadid enfundada en un minivestido fucsia de la misma casa de moda, con tacones y clutch en contraste. ¿Cuál será el siguiente estilismo de nuestra experta en materia?