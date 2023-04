¿Se ha colado Emily Ratajkowski en el armario de Carrie Bradshaw? Este famoso vestido lo confirma

Estar continuamente al tanto de las novedades que se suben a la pasarela y ser una de las afortunadas en estrenarlo ante las atentas miradas de los invitados, es algo que le sucede a Emily Ratajkowski. Gran amante de la industria, suele abogar por estilismos con una carga sentimental muy dosmilero, pero lo que para nada esperábamos era verla enfundada en uno de los looks más recordados de la mítica serie de Sexo en Nueva York, que se encuentra en pleno rodaje para la segunda temporada del reboot. Y no, no hablamos del fotogénico tutú, sino de otro estilismo más dosmilero que solo es apto para chicas tan atrevidas como ella.

Si eres fan de la historia de la moda, seguramente sabrás que Carrie Bradshaw, la protagonista de la mencionada producción, marcó tendencia con las originales elecciones de vestuario que aparecían en cada uno de los capítulos de las seis temporadas. Y parece que la modelo que ahora se le relaciona sentimentalmente con el reconocido artista Harry Style, recupera uno de los estampados más queridos y odiados a partes iguales, para estas primeras semanas de primavera. Nos referimos a este vestidazo que llama nuestra atención, no solo porque le sienta de fábula marcando sus curvas, también por el mítico estampado de periódico en blanco y negro.

El de la columnista neyorquina ficticia estaba creado por el célebre modista John Galliano para la colección otoño-invierno de 2000 de Christian Dior que se presentó en París y que lució en dos ocasiones, en cambio, el de Emily se trata de una versión más actualizada de la marca Miaou. Pero... ¿por qué es especial? Porque siguiendo la fiebre por cuidar el planeta, este vestido con el bajo asimétrico y escote halter anudado al cuello que deja a la vista sus hombros, está confeccionado en poliéster reciclado. Es decir, es una opción mucho más sostenible que recupera una de las tendencias más polémicas que vimos sobre la pasarela y la pequeña pantalla, y que está disponible por 535 euros. La de Westminster lo ha combinado con un par de botas vintage puntiaguadas, de piel marrón y el detalle de la hebilla metálica.

Pero ella no ha sido la única que ha caído rendida a la fiebre que popularizó Carrie Bradshaw hace más de dos décadas. En febrero de 2022 localizamos en la línea de nuestra marca favorita, Zara, una reinterpretación de lo más ponible que terminó agotándose en cuestión de días, pero tiempo atrás, dimos con otra inesperada conexión. Kim Kardashian también lo sumó a su guardarropa con una falda midi a conjunto del bolso Saddle Dior forrado del mismo estampado. ¿Quién será la siguiente celebrity que siga los pasos de nuestro icono de moda favorito?