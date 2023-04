Emily Ratajkowski rompe su silencio sobre el beso con Harry Styles: 'Las cosas simplemente pasan'

En 2018, Emily Ratajkowski dio el 'sí quiero' (vestida con un mono de Zara) al productor de cine Sebastian Bear-McClard tan solo dos semanas después de conocerse. Tras pasar un duro proceso de divorcio, se siente, por fin, libre. Es de esas mujeres que se lanzan en la piscina, aunque esto pueda dejar un corazón roto en el camino, y no ha parado de ocupar portadas estos últimos meses por sus fugaces ligues con Pete Davidson, Brad Pitt, Eric André, entre otros nombres conocidos. Pero el más sonado de todos no es otro que Harry Styles, su más reciente romance, uno que, además, podría ser también el definitivo.

- Emily Ratajkowski se sincera sobre la inseguridad de su cuerpo durante el embarazo y su divorcio

'El indicado' para Emily Ratajkowski

Todo comenzó con la filtración de un vídeo donde se podía ver a Ratajkowski acariciando la mejilla del intérprete de As it was mientras se besaban, recostados contra una furgoneta en un espacio de aparcamiento. La secuencia fue motivo de polémica, escándalo y muchísimos memes en las redes sociales: ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? ¿Se trata de una relación seria? ¿Por qué dos personas tan atractivas se ven tan raras besándose? Estas cuestiones y muchas más salieron a la luz en los días posteriores, pero sin confirmación alguna por parte de los dos protagonistas del apasionado gesto... ¡hasta ahora!

La modelo acudió como invitada al 'podcast' Going Mental With Eileen Kelly para hablar de su situación sentimental, entre otras cosas, y dejó escapar que llevaba cuatro semanas viéndose con una persona que le hace especial ilusión: "Acabo de empezar a salir con alguien que creo me gusta".

- Los looks de Emily Ratajkowski, Olivia Palermo y más chicas de moda en París

Los detalles de su incierta relación con Harry Styles

Emily no llegó a mencionar su nombre, pero sí se aventuró a decir que podría ser "el indicado". Las fans del británico, que se encuentra girando por el mundo con su exitosísimo repertorio Love on Tour, exigieron respuestas de inmediato. ¿Se refiere a Harry? Finalmente, la modelo aclaró cómo se siente en una entrevista publicada este jueves en el diario Los Angeles Times. Ante la pregunta del millón, dijo que "todavía no piensa" en los hombres. "Aunque, sí. Ya sabes, a veces las cosas simplemente suceden”, continuó.

- De Emily Ratajkowski y Olivia Wilde al mundo: qué hacer si te gusta la pareja de tu amiga

Distanciada de su amiga, Olivia Wilde

Cuando la modelo fue vista besando a Harry Styles en Tokio, todos nos preguntamos qué pensaría la actriz sobre esta noticia. Una fuente cercana a ambas, de acuerdo con Page Six, asegura que, por su estrecha relación, el asunto le ha sentado como una traición, pues apenas finalizó su relación con el cantante el pasado mes de noviembre. De hecho, en julio de 2022, Ratajkowski la acompañó a uno de sus conciertos, un dato que confirma lo más doloroso: se conocieron a través de ella.

Esta última imagen fue capturada en una de las fiestas posteriores a la ceremonia de los Oscar, dos semanas antes de que se hiciera público el infame beso. ¿Habrá acabado para siempre la amistad? Es una de las incógnicas que permanecen sin respuestas.