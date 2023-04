El traje de chaqueta en primavera: los 10 looks más fotografiados

No hay temporada que el traje de chaqueta no se adapte a la estación del año, y en primavera lo localizamos por las principales avenidas de las capitales de la moda con propuestas muy inspiracionales para lucir todos los días de la semana. Si pensabas que este dos piezas ya era cosa del pasado y resultaba aburrido, las expertas llegan pisando fuerte para demostrar todas las versiones que existen y pueden combinar tanto con alpargatas como con zapatillas. ¿Estás sin ideas? Descubre en el nuevo video FASHION los 10 looks más fotografiados de las últimas semanas.