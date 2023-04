La foto del millón de 'likes' con la que Kim Kardashian homenajea a Rosalía

No es ningún secreto que el clan Kardashian tiene un consolidada amistad con la artista española más reconocida del momento, ¡Rosalía! Ya lo hemos visto a lo largo del tiempo con posados que acaparaban toda nuestra atención. Y en esta edición de Coachella, el festival más famoso de California, hemos localizado entre el público a Kendall y Kylie Jenner bailando al ritmo de Saoko, ¡pero no a Kim Kardashian! Parece que la exitosa empresaria ha preferido quedarse en casa con sus hijos, pero no ha dejado pasar la oportunidad y ha apoyado a su amiga con el vestuario en uno de los momentos más épicos de su carrera.

Tiene uno de los armarios más amplios y lujosos de la industria, en cada aparición sorprende con su elección de estilo, pero lo que para nada esperábamos es que para una apetitosa cena de sushi luciera una de las prendas que ha popularizado la cantante catalana a raíz de su último álbum. Es cierto que tienen varias tendencias en común, y en esta ocasión se ha enfundado en el diseño más buscado del momento, ¡la chaqueta Motomami! Hace unos días veíamos a otra estrella de la música y la moda, Dua Lipa, lucir una versión similar, y ahora lo hace la celebridad.

¿Qué significa este auge que conecta a algunas de las mujeres más influyentes de la década? Te lo contamos más adelante, pero por lo pronto la publicación de Kim en la que aparece enfundada en una propuesta de Balenciaga, casa de costura con la que trabajó hasta hace unos meses y cuya prenda que está disponible por 4.710 euros, ¡ya alcanza el más de un millón de likes!

Si pensábamos que esta tendencia, (y aunque había marcado la pasarela) ya había quedado en el pasado, he aquí otro ejemplo más que demuestra cómo las superestrellas pueden influenciar tanto en nuestros vestidores y lo bien que funciona para darle un toque más atrevido a un atuendo básico. Aunque esta primavera adoremos ir con total looks de lino, para esos días en los que bajan las temperaturas y quieres sacar a pasear esa vena rockera, haz como ellas y apuesta por un modelo de piel. Da lo mismo si es ceñido o oversize, porque lo más importante es que te sientas segura de ti misma y sepas defenderlo con ímpetud. Pero... ¿realmente Kim Kardashian se ha inspirado en Rosalía?

¿En quién se ha inspirado realmente?

No nos lo esperábamos, pero la de Los Ángeles ha compartido con sus millones de seguidores que a pesar de querer a su amiga, en realidad su estilismo está inspirado en una de las míticas películas de Hollywood, ¡Kill Bill! Aquella que protagonizó Uma Thurman en el año 2003 y que pasó a ser todo un éxito taquillero. Y he aquí la gran cuestión que nos ronda en la mente, ¿Rosalía también se ha dejado llevar por la estética de la cinta? ¿O ha sido pura casualidad?